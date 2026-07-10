Muskoka, el refugio perfecto de Ontario para conectar con la naturaleza

A tan solo dos horas y media de Toronto se encuentra esta región conocida por su infinita belleza natural que funciona como el escape perfecto para que residentes y turistas se olviden del ruido citadino en verano y cualquier momento del año y se reencuentren con la tranquilidad de los paisajes, el arte local y las aguas cristalinas, pero sin renunciar al confort.

Dónde es Muskoka

Con una extensión de más de 6000 kilómetros cuadrados, Muskoka se compone de seis comunidades distintas, cada una con su propio encanto y carácter. Es uno de los destinos vacacionales más populares de Canadá que atrae a más de 2 millones de visitantes al año y destaca por ser el escenario perfecto para la aventura o para quienes buscan un lugar para la desconexión digital y, por supuesto, olvidarse por un momento de la rutina diaria para disfrutar de la auténtica vida lacustre canadiense.

Lugares perfectos para dormir frente a los lagos

Deerhurst Resort

No se trata de un resort cualquiera, la experiencia comienza desde que pisas Deerhurst Resort ubicado en Huntsville. Pero la verdadera magia y apapacho para el corazón comienza incluso desde el traslado de la recepción a tu habitación, pues te espera un primer encuentro con la naturaleza de Muskoka entre árboles, paisajes increíbles y animalitos acostumbrados a convivir con quienes respetan su espacio.

De hecho, podría decirte que las habitaciones de este resort destacan por ser un verdadero espacio del cual ni siquiera necesitarías salir porque allí lo tienes todo, literalmente. En mi experiencia personal, lo que destaco es la mejor vista panorámica del Península Lake, un lujo que te puedes dar incluso desde la recámara, al despertar y al acostarte, además de que puedes disfrutar de los sonidos que emite la naturaleza.

Para pasar el día inmerso en la naturaleza tampoco necesitas salir del resort. Cuenta con campos de golf, experiencias wellness y spa y allí mismo puedes hacer paseos a orillas del lago hasta caminatas por el bosque. Durante las mañanas, también puedes explorar con calma las distintas especies de aves que habitan alrededor, una verdadera joya digna de guardar en tus recuerdos.