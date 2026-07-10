Hay un lugar en Ontario que tiene todo lo que creías que solo podías encontrar en las películas: bosques infinitos, el sonido de la naturaleza en su máximo esplendor y pequeños pueblos llenos de arte y cultura donde el tiempo no es un problema para los habitantes, así es Muskoka.
Muskoka, el refugio perfecto de Ontario para conectar con la naturaleza
A tan solo dos horas y media de Toronto se encuentra esta región conocida por su infinita belleza natural que funciona como el escape perfecto para que residentes y turistas se olviden del ruido citadino en verano y cualquier momento del año y se reencuentren con la tranquilidad de los paisajes, el arte local y las aguas cristalinas, pero sin renunciar al confort.
Dónde es Muskoka
Con una extensión de más de 6000 kilómetros cuadrados, Muskoka se compone de seis comunidades distintas, cada una con su propio encanto y carácter. Es uno de los destinos vacacionales más populares de Canadá que atrae a más de 2 millones de visitantes al año y destaca por ser el escenario perfecto para la aventura o para quienes buscan un lugar para la desconexión digital y, por supuesto, olvidarse por un momento de la rutina diaria para disfrutar de la auténtica vida lacustre canadiense.
Lugares perfectos para dormir frente a los lagos
Deerhurst Resort
No se trata de un resort cualquiera, la experiencia comienza desde que pisas Deerhurst Resort ubicado en Huntsville. Pero la verdadera magia y apapacho para el corazón comienza incluso desde el traslado de la recepción a tu habitación, pues te espera un primer encuentro con la naturaleza de Muskoka entre árboles, paisajes increíbles y animalitos acostumbrados a convivir con quienes respetan su espacio.
De hecho, podría decirte que las habitaciones de este resort destacan por ser un verdadero espacio del cual ni siquiera necesitarías salir porque allí lo tienes todo, literalmente. En mi experiencia personal, lo que destaco es la mejor vista panorámica del Península Lake, un lujo que te puedes dar incluso desde la recámara, al despertar y al acostarte, además de que puedes disfrutar de los sonidos que emite la naturaleza.
Para pasar el día inmerso en la naturaleza tampoco necesitas salir del resort. Cuenta con campos de golf, experiencias wellness y spa y allí mismo puedes hacer paseos a orillas del lago hasta caminatas por el bosque. Durante las mañanas, también puedes explorar con calma las distintas especies de aves que habitan alrededor, una verdadera joya digna de guardar en tus recuerdos.
JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa
El lujo y la naturaleza convergen en un mismo lugar en este resort de primer nivel ubicado en Muskoka Lakes, a orillas del lago Rosseau y en el corazón de la región de casas de campo de la localidad. La calidez del personal es algo que vale la pena destacar, pues desde tu llegada, la atención es completamente personalizada y siempre tienen para ti una sonrisa que te hacen sentir como un huésped distinguido.
Combina además el encanto histórico con un diseño contemporáneo y, definitivamente, ofrece las vistas más privilegiadas del lago y del bosque que parecen de postal. Además, el resort cuenta con una gastronomía exquisita, un spa exclusivo y actividades al aire libre que puedes disfrutar en cualquier momento del año.
Pro tip: el verano es perfecto para disfrutar de los paisajes con una taza de café desde el balcón (porque aunque es verano, puede que resientas el frío, al menos los que no estamos acostumbrados a muy bajas temperaturas). Honestamente, tener este momento a solas, me hizo creer que me encontraba en una película y me hizo cuestionarme si era real lo que estaba viendo en ese momento, ya que, les puedo asegurar, es un entorno verdaderamente privilegiado.
Actividades al estilo Muskoka
Wenonah II Muskoka Steamship
Un histórico (e imperdible) barco de vapor sobre Lake Muskoka en el que recorrerás la rica historia y belleza natural del famoso lago. Desde 1866, los barcos de vapor conectan comunidades y reciben a generaciones de viajeros, lo que los han convertido en un símbolo del patrimonio de la región que destaca por increíbles cabañas emblemáticas y algunas propiedad de celebridades.
Honestamente, esta fue una de mis actividades favoritas para conocer más sobre la historia de este histórico lugar en Ontario. Y para que vivas la experiencia completa, este barco ofrece almuerzos con variedades en platillos en un ambiente clásico.
Group of Seven Outdoor Gallery
En el centro de Huntsville se encuentra la galería principal Group of Seven Outdoor Gallery, una exposición de 38 murales de arte público gratuita de uno de los movimientos artísticos más emblemáticos de Canadá. Estas se encuentran en las fachadas de comercios y tiendas y fuero realizadas por los renombrados artistas canadienses del Grupo de los Siete y Tom Thomson.
Para estas obras de arte tomaron como inspiración los espectaculares paisajes de Muskoka en los que destacan las cosas, bosques y lagos. Así que si quieres explorar Hunstville desde el lado más cultura y al alcance de todos, esta es una gran oportunidad.
Para ser franca, aunque sí el agua es uno de los protagonistas en Muskoka, también hay variedad de actividades para descubrir y hacer. En esta primera parte te conté dónde hospedarte y lo que puedes encontrar, así como actividades culturales para empaparte en el universo natural de Muskoka si es tu primera vez como turista en esta localidad o quieres sumergirte en tu próxima visita.