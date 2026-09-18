¿Qué hace que un hotel sea realmente extraordinario? Para The World’s 50 Best Hotels 2026, la respuesta está en mucho más que una habitación: diseño, servicio, gastronomía, bienestar y la capacidad de crear una experiencia que te lleves de vuelta a casa.
Los mejores hoteles del mundo en 2026: México destaca entre los grandes
La cuarta edición de la lista se presentó el 15 de septiembre en París y dejó una noticia que ya se ha vuelto tradición: Rosewood Hong Kong fue elegido el mejor hotel del mundo por segundo año consecutivo. México también tiene motivos para celebrar con cuatro propiedades entre los 50 primeros y una dentro del top 10.
Los 10 mejores hoteles del mundo en 2026
Rosewood Hong Kong encabeza nuevamente la clasificación. El hotel, que ocupa 65 pisos frente al puerto Victoria, cuenta con 413 habitaciones y suites, 11 restaurantes y bares y el centro de bienestar Asaya, además de una piscina infinita con vistas a Hong Kong. También fue reconocido como The Best Hotel in Asia.
El segundo puesto es para Capella Bangkok, ubicado a orillas del río Chao Phraya, mientras que Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ocupa el tercero. La capital tailandesa coloca así dos hoteles entre los tres primeros de la clasificación.
En el número 4 aparece Atlantis The Royal, en Dubái, que además recibió el premio a Best Beach Hotel y fue reconocido como el mejor hotel de Medio Oriente. Le sigue Passalacqua, en el Lago de Como, Italia, se ubicó en la quinta posición y por tercer año consecutivo recibe el reconocimiento a Best Boutique Hotel.
El seis es para Rosewood São Paulo, que protagonizó uno de los ascensos más importantes de la lista al pasar del puesto 24 al 6. En el número 7 aparece Mandarin Oriental Qianmen, en Pekín, seguido por The Upper House Hong Kong, en el octavo.
En el nueve aparece México con Chablé Yucatán, que además se convierte en The Best Hotel in North America. Ubicado en Chocholá, el hotel combina una antigua hacienda yucateca con una propuesta contemporánea rodeada de naturaleza y tiene como uno de sus grandes atractivos un cenote dentro de su spa.
El top 10 lo completa Mandarin Oriental Bangkok, una propiedad histórica que abrió sus puertas en 1876 y continúa siendo uno de los referentes de la hotelería de lujo en Tailandia.
México coloca cuatro hoteles entre los 50 mejores
La presencia mexicana no termina en el noveno lugar. En total, cuatro hoteles de México aparecen en la clasificación de 2026 y representan algunos de los destinos más buscados del país. Además de Chablé Yucatán, está One&Only Mandarina, en Riviera Nayarit, que ocupa el puesto 23. El resort se encuentra entre la selva y el Pacífico, una combinación que se ha convertido en una de las grandes apuestas del lujo mexicano.
En el 25 está Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos, que protagonizó uno de los mayores ascensos de la lista: pasó del 44 al 25 y recibió el WhistlePig Highest Climber Award. La cuarta propiedad mexicana es Maroma, en Riviera Maya, que ocupa el puesto 47.
Entre los cuatro hoteles hay algo en común: todos construyen su propuesta alrededor del destino. La selva yucateca, el Pacífico, el desierto de Baja California Sur y el Caribe mexicano forman parte de la experiencia tanto como sus habitaciones, restaurantes o spas.
Un ranking que también reconoce nuevas formas de hacer hotelería
Aunque Europa fue la región con más hoteles en la lista, con 21 propiedades, Asia le siguió con 18. América del Norte sumó seis, mientras que Sudamérica, África y Oceanía también tuvieron representación.
Más allá de las posiciones, los premios especiales de este año pusieron el foco en temas como sostenibilidad, diseño y hospitalidad. Chablé Yucatán, por ejemplo, recibió el Bombay Sapphire Eco Hotel Award por iniciativas como el uso de energía solar, sus jardines mayas ka’anche y la protección de la abeja melipona.
La lista de 2026 deja así un mapa del lujo que va mucho más allá de las grandes ciudades: también está en la naturaleza, en la arquitectura, en la cultura local y, cada vez más, en la manera en que un hotel se relaciona con su entorno. México, con cuatro propiedades entre los 50 primeros y una dentro del top 10, forma parte de esa conversación.