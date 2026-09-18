El seis es para Rosewood São Paulo, que protagonizó uno de los ascensos más importantes de la lista al pasar del puesto 24 al 6. En el número 7 aparece Mandarin Oriental Qianmen, en Pekín, seguido por The Upper House Hong Kong, en el octavo.

En el nueve aparece México con Chablé Yucatán, que además se convierte en The Best Hotel in North America. Ubicado en Chocholá, el hotel combina una antigua hacienda yucateca con una propuesta contemporánea rodeada de naturaleza y tiene como uno de sus grandes atractivos un cenote dentro de su spa.

El top 10 lo completa Mandarin Oriental Bangkok, una propiedad histórica que abrió sus puertas en 1876 y continúa siendo uno de los referentes de la hotelería de lujo en Tailandia.

México coloca cuatro hoteles entre los 50 mejores

La presencia mexicana no termina en el noveno lugar. En total, cuatro hoteles de México aparecen en la clasificación de 2026 y representan algunos de los destinos más buscados del país. Además de Chablé Yucatán, está One&Only Mandarina, en Riviera Nayarit, que ocupa el puesto 23. El resort se encuentra entre la selva y el Pacífico, una combinación que se ha convertido en una de las grandes apuestas del lujo mexicano.

En el 25 está Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos, que protagonizó uno de los mayores ascensos de la lista: pasó del 44 al 25 y recibió el WhistlePig Highest Climber Award. La cuarta propiedad mexicana es Maroma, en Riviera Maya, que ocupa el puesto 47.

Entre los cuatro hoteles hay algo en común: todos construyen su propuesta alrededor del destino. La selva yucateca, el Pacífico, el desierto de Baja California Sur y el Caribe mexicano forman parte de la experiencia tanto como sus habitaciones, restaurantes o spas.

Un ranking que también reconoce nuevas formas de hacer hotelería

Aunque Europa fue la región con más hoteles en la lista, con 21 propiedades, Asia le siguió con 18. América del Norte sumó seis, mientras que Sudamérica, África y Oceanía también tuvieron representación.

Más allá de las posiciones, los premios especiales de este año pusieron el foco en temas como sostenibilidad, diseño y hospitalidad. Chablé Yucatán, por ejemplo, recibió el Bombay Sapphire Eco Hotel Award por iniciativas como el uso de energía solar, sus jardines mayas ka’anche y la protección de la abeja melipona.

La lista de 2026 deja así un mapa del lujo que va mucho más allá de las grandes ciudades: también está en la naturaleza, en la arquitectura, en la cultura local y, cada vez más, en la manera en que un hotel se relaciona con su entorno. México, con cuatro propiedades entre los 50 primeros y una dentro del top 10, forma parte de esa conversación.

