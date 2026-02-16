El partido parece sacado del guion de una película, pero es completamente real. Tuve la suerte de presenciarlo en directo en la grada del Petco Park en una de las paradas más emocionantes de un viaje organizado por Visit San Diego para mostrar un lado tan atractivo como interesante de la ciudad: su vertiente deportiva. Y los Padres, por supuesto, son una de las caras más potentes en este sentido.

Fundado en 1969, el equipo es la organización deportiva en activo más antigua de la ciudad y, por ende, el emblema deportivo más identificado con San Diego. No es casualidad la emoción y el orgullo que sus triunfos producen en la afición. Por si fuera poco, el equipo cuenta con una casa que permite a los asistentes vivir los partidos como una experiencia de primer nivel.

La ciudad californiana consolida su oferta con franquicias activas en beisbol, futbol y rugby profesional. (Foto: Cortesía)

Localizado en el Gaslamp District, corazón de la ciudad, e inaugurado en 2004, el Petco Park es un estadio con todas las comodidades para disfrutar un juego de beisbol y más: sus puntos de venta accesibles, varios de ellos incluso con vista a lo que sucede en el campo (mención especial para la venta automatizada de cerveza a la que tienes acceso con la lectura de tu tarjeta de crédito: tomas la cerveza que quieres y el cobro se realiza en automático al salir gracias a los lectores en los puntos de entrada y salida), con diversas zonas dentro del complejo que hacen que la visita se disfrute desde antes de que el juego inicie gracias una plaza que incluye escenario para espectáculos, bares, zona de juego para niños y un parque para perros que lo convierten en mucho más que un estadio deportivo.

San Diego fortalece su posicionamiento como destino deportivo con MLB y MLS. (Foto: Cortesía)

Uno de los aspectos extracancha más sorprendentes es la convivencia pacífica que se da tanto en los alrededores del estadio como en el interior entre los aficionados de los equipos rivales. Aunque por obvias razones predominaban los seguidores de los Padres, los de los Angels caminaban con tranquilidad, vistiendo sus colores e incluso mezclándose, una situación de la que podrían tomar nota otros deportes y otras ciudades del mundo: la convivencia pacífica es posible entre aficiones rivales, evitando la intervención de la policía y los operativos especiales para la logística de ingreso y salida de los estadios. Todo eso permite una experiencia familiar en la que todos son bienvenidos a disfrutar del espectáculo. Sucede incluso en Bub’s, un sports bar ubicado a pocos metros del estadio en el que una gran cantidad de aficionados, tanto locales como visitantes, se reúnen antes de los partidos. Solo unos minutos antes del inicio del partido y gracias a su cercanía con el estadio y a la fluidez en el ingreso, Bub’s se queda prácticamente vacío mientras el bullicio se muda al Petco Park.