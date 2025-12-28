Publicidad

Viajes y Gourmet

Perezoso, el gastrobar de la Roma para alargar la sobremesa sin culpa

Una atmósfera relajada en las que disfrutar de buena comida, originales alternativas de tragos y buena compañía son los denominadores comunes. Qué es, qué probar y qué dice el menú de Perezoso.
dom 28 diciembre 2025 12:03 PM
Foto de la barra de Perezoso, gastrobar de la Roma Norta
Perezoso es el establecimiento hermano de Selva, en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

Los mejores momentos de la comida son los que se comparten y cuando un platillo te invita a alargar la sobremesa, sabes que estás en el lugar correcto. Esto sucede en Perezoso, un gastrobar de la colonia Roma Norte en el que el propio espacio te invita a quedarte y disfrutar en compañía.

Lo que debes saber de Perezoso

El concepto de este gastrobar surgió para complementar la propuesta de Selva, su establecimiento hermano. Con un ambiente relajado y divertido, invita a los comensales a disfrutar de un espacio en el que la conexión, el goce lento y la convivencia genuina son la regla. Luces tenues, una gran cantidad de plantas y una cuidada selección fotográfica dan el toque final a su estética casual.

¿Quién está a cargo de la cocina?

Si bien no hay un nombre famoso detrás de los fogones, la mesa se transforma en un espacio de convivencia y experimentación gracias a un menú que ha sido creado con la idea de que quienes la comparten puedan probar un poco de todo sin demasiados convencionalismos.

perezoso-restaurante-cdmx.jpg
. (Fotos: Cortesía)

Tipo de comida en el menú de Perezoso

La influencia italiana y mediterránea es palpable en sus menús, tanto de alimentos como de bebidas. Entradas como ensaladas y tártaras son complementadas con opciones de pizzas, pastas y enlatados que hacen las veces de platos fuertes.

Los platillos imperdibles

La ensalada de tomates Heirloom sellados, pesto y burrata y el lobster roll son alternativas recomendables para iniciar la experiencia. Los ñoquis fritos en salsa de quesos y los ravioles de ricotta, espinacas y berenjena son un buen preludio a una pizza como la Sweet Salami. La propuesta de spritzs es muy completa y el postre imperdible son los bastones de brioche con helado.

  • - Instagram: @perezoso.mx
  • - Dirección: Córdoba 104, Roma Norte
