Los mejores momentos de la comida son los que se comparten y cuando un platillo te invita a alargar la sobremesa, sabes que estás en el lugar correcto. Esto sucede en Perezoso, un gastrobar de la colonia Roma Norte en el que el propio espacio te invita a quedarte y disfrutar en compañía.
Perezoso, el gastrobar de la Roma para alargar la sobremesa sin culpa
Lo que debes saber de Perezoso
El concepto de este gastrobar surgió para complementar la propuesta de Selva, su establecimiento hermano. Con un ambiente relajado y divertido, invita a los comensales a disfrutar de un espacio en el que la conexión, el goce lento y la convivencia genuina son la regla. Luces tenues, una gran cantidad de plantas y una cuidada selección fotográfica dan el toque final a su estética casual.
¿Quién está a cargo de la cocina?
Si bien no hay un nombre famoso detrás de los fogones, la mesa se transforma en un espacio de convivencia y experimentación gracias a un menú que ha sido creado con la idea de que quienes la comparten puedan probar un poco de todo sin demasiados convencionalismos.
Tipo de comida en el menú de Perezoso
La influencia italiana y mediterránea es palpable en sus menús, tanto de alimentos como de bebidas. Entradas como ensaladas y tártaras son complementadas con opciones de pizzas, pastas y enlatados que hacen las veces de platos fuertes.
Los platillos imperdibles
La ensalada de tomates Heirloom sellados, pesto y burrata y el lobster roll son alternativas recomendables para iniciar la experiencia. Los ñoquis fritos en salsa de quesos y los ravioles de ricotta, espinacas y berenjena son un buen preludio a una pizza como la Sweet Salami. La propuesta de spritzs es muy completa y el postre imperdible son los bastones de brioche con helado.
- - Instagram: @perezoso.mx
- - Dirección: Córdoba 104, Roma Norte