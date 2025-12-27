Lo que debes saber de Barra Lupe

Una gran barra de acero inoxidable y luces de neón dan la bienvenida a los visitantes en este expendio de antojitos, garnachas y tragos inspirados en los mercados y las cantinas de México. En sus distintas áreas –barra, cantina, sala de bar y terraza– se pueden observar detalles que remiten a nuestra cultura popular, como imágenes de la lotería o frases que resumen el ingenio y la creatividad de los mexicanos.

¿Quién está a cargo de la cocina?

Conceptualizado por Juan Carlos Fortés, el menú tiene al maíz como protagonista indiscutible. La nixtamalización se realiza en casa y todos los antojitos se preparan en un comal abierto localizado en la terraza. Por su parte, la propuesta de coctelería fue desarrollada por Claudia Cabrera, quien ha reinterpretado algunas recetas clásicas incorporando destilados nacionales.

Tipo de comida en el menú de Barra Lupe

El homenaje a las botanas y platillos tradicionales de México proviene principalmente del comal, pero las opciones también incluyen recetas que se preparan en la barra fría y también hay un menú de tacos muy completo y de platos fuertes que seguramente llamarán la atención de los más glotones.

Conoce el menú de Barra Lupe, que incluye botanas y garnachas tradicionales, y un menú de bebidas diseñado por Claudia Cabrera. (Foto: Cortesía)

Los platillos imperdibles

Las tetelas de habas verdes y las tlayudas de tasajo son dos excelentes opciones para abrir boca antes de pasar a opciones más sustanciosas como el chamorro cantinero. También hay alternativas como el aguachile rojo de camarón. En el terreno de las bebidas, las nuevas versiones de tragos como la Batanga o el Menyul son ideales para comenzar una experiencia que, con algo de suerte, terminará en baile y mucha diversión.