Destinos en tendencia para 2026: Amex revela qué lugares del mundo despiertan interés

La nueva lista de Trending Destinations anticipa cómo evolucionará el turismo de lujo el próximo año, con foco en experiencias, cultura y hotelería premium.
sáb 13 diciembre 2025 01:00 PM
Foto de los jardines de menara y Atlas en Marrakech, Marruecos.
American Express Travel revela los destinos que marcarán 2026, con una mezcla de lujo, experiencias locales y hotelería premium que define el nuevo turismo de alto nivel.
 (Foto: Eloi Omella/Getty Images)

Viajar es ahora una declaración de estilo de vida. Para 2026, los viajeros buscan algo más que destinos conocidos: quieren experiencias auténticas, hotelería curada y propuestas que conecten con la cultura local sin renunciar al confort y el lujo. En ese contexto, American Express Travel presentó su lista anual de Trending Destinations 2026, un termómetro clave para entender hacia dónde se mueve el turismo premium a nivel global.

La selección se construyó a partir de las reservaciones realizadas por tarjetahabientes American Express durante 2025, así como del análisis de tendencias detectadas por la red global de asesores de Amex Travel. El resultado es una combinación equilibrada entre destinos emergentes y clásicos consolidados, pensada para quienes buscan naturaleza, sofisticación urbana, gastronomía de alto nivel y estancias memorables.

Un dato relevante que marca el pulso del próximo año es el cambio en los hábitos de búsqueda: durante este periodo disminuyó el interés por destinos dentro de Estados Unidos, mientras que los viajeros comenzaron a abrirse con mayor decisión a explorar otras regiones del mundo. Esta diversificación explica la presencia de destinos en Asia, África, Europa y América Latina, más allá de los tradicionales polos turísticos estadounidenses.

Los destinos que marcarán 2026

La lista de Trending Destinations 2026 incluye 10 lugares que destacan por su atractivo cultural, natural y de lujo:

  • Himalayas de la India
  • Killarney, Irlanda
  • Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
  • Marrakech, Marruecos
  • Marbella, España
  • Islas Okinawa, Japón
  • Ciudad de Panamá, Panamá
  • Península de Papagayo, Costa Rica
  • Montañas de San Juan, Colorado, Estados Unidos
  • St. Julian’s, Malta

“Viajar es una pasión para nuestros Tarjetahabientes, y buscan inspiración curada para descubrir destinos que realmente les aporten valor”, señaló Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel.

Y esto se nota en la elección de destinos que va desde el lujo relajado de Marbella, donde la tradición andaluza convive con una escena gastronómica en expansión, hasta las Islas Okinawa, que ofrecen experiencias de buceo y naturaleza en más de 160 islas, la lista responde a distintos perfiles de viajero. También figura Las Vegas, que se mantiene como el destino número uno en reservaciones hoteleras realizadas por tarjetahabientes American Express.

Hotelería premium y experiencias curadas

La experiencia de viaje no se entiende sin la hotelería. En 2025, American Express Travel incorporó más de 400 nuevas propiedades a sus programas Fine Hotels + Resorts y The Hotel Collection, alcanzando más de 3,100 hoteles en 114 países.

La encuesta de Amex Travel revela que el viajero premium prioriza lo local: el 87% busca hospedarse en hoteles inspirados en el destino y el 79% valora itinerarios únicos, por ejemplo, el The Phoenicia-Malta, en St. Julian’s, con experiencias inmersivas culturales, o el Sofitel Legend Casco Viejo, en Panamá, una restauración histórica en el corazón del casco antiguo.

Además, el 80% de los encuestados prefiere propiedades consideradas “joyas ocultas”, como Dunton Hot Springs en las montañas de San Juan o The Killarney Park Hotel en Irlanda.

Y por supuesto, la gastronomía también pesa: el 72% considera la comida y el ambiente social factores clave al elegir destino, un rubro donde ciudades como Marbella y Las Vegas elevan el estándar con propuestas culinarias de primer nivel.

