Un imperdible de NY: Sácale provecho al Rockefeller Center en tu próxima visita

Este año, el Rockefeller Center reinventa su icónica pista de patinaje para transformarla en un espacio gastronómico vibrante pero sin dejar de lado el sello neoyorquino.

Claro que patinar bajo el emblemático árbol de Navidad es una querida tradición invernal, sin embargo la diversión continúa. La pista se convierte en una irresistible terraza donde los visitantes se relajan mientras disfrutan del sol de verano e increíbles platillos.

Acá algunas opciones para sacarle el máximo provecho al Rockefeller Center.

Cócteles al aire libre en The Rink

La novedad de la temporada es la sucursal de Pebble Bar al aire libre. Encontrarás cócteles exclusivos, energía vibrante y una selección de aperitivos creados por el restaurante Jupiter. Como parte de su experiencia, tiene disponibles juegos de jardín, lo que lo convierten en un espacio obligado en Midtown para locales y visitantes.

Jupiter Terrace: viaja al Mediterráneo sin salir de Manhattan

El restaurante Jupiter ofrece un menú de temporada imperdible. Entre sus platos estrella destacan el Riki e Bisi, un risotto al estilo veneciano con guisantes y vermú floral, y media langosta a la parrilla con fritti de calabacín y alioli de albahaca, una oda a la costa italiana. Para un cierre inolvidable, el icónico pastel de chocolate de 30 capas, inspirado en el 30 Rock, claramente acompañado con una selección de cócteles helados perfectos para brindar en las horas doradas.

Jupiter Terrace en el Rockefeller Center. (Foto: Cortesía)

Food Trucks del Rockefeller Center

Porque los visitantes lo pidieron… Los Food Trucks del Rock Center regresan con bocados atrevidos y dulces caprichos. En la Explanada Sur, Puya Tacos de Puebla ofrece auténtica comida mexicana, mientras que el Glace Truck despierta la nostalgia con helados suaves, sundaes gigantes y su famoso chocolate caliente en versión helada.

The Weather Room: Manhattan desde las alturas

Eleva tu experiencia veraniega en Nueva York hasta el piso 67 del 30 Rockefeller Plaza con el recién inaugurado The Weather Room. Disfruta de impresionantes vistas de 360 grados mientras saboreas cócteles clásicos, una carta de vinos contemporánea y opciones de comida ligera. Este espacio, abierto todo el día, es una experiencia neoyorquina que literalmente toca las nubes.