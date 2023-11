Madrid: La ciudad que nunca falla

Este hotel, que abrió sus puertas a finales de 2020, forma parte de un complejo integrado por siete edificios históricos que, gracias a un minucioso proceso de restauración y reconversión, se ha vuelto un hot spot en el corazón de la ciudad, sin mencionar su nutrida colección de obras de arte.

Un total de 200 suites, además de 22 residencias privadas, son un refugio y un punto de partida perfecto para dirigirse a puntos de interés imperdibles, como la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, el Parque del Retiro o la siempre concurrida Gran Vía. Pero si lo que se busca es una experiencia de shopping a la altura de la que ofrecen ciudades como

Corral de la Morería

En este tablao, la velada comienza con una cena de tres tiempos maridados, desde luego, con vino español. Posteriormente, el escenario se llena de música, canto y flamenco ejecutados por algunas de las figuras más importantes del género, todos seleccionados por Blanca del Rey, una leyenda de esta danza, quien es propietaria y directora artística del recinto.

(FOTOS: CHRISTIAN HORAN)

Nueva York, París o Londres, lo único que hay que hacer es bajar al lobby y cruzar las puertas que separan el hotel de Galería Canalejas, un espacio comercial que reúne más de 30 boutiques de joyería, moda y perfumería con presencia de marcas como Cartier, Rolex, Hermès, Zegna y Valentino, entre muchas otras.

Desde luego, no hay que olvidar que en Madrid siempre se come bien y no hace falta salir del hotel para probar las creaciones de uno de los chefs más reconocidos de España. Dani Brasserie, a cargo de Dani García, quien a lo largo de su carrera ha sido acreedor a tres estrellas Michelin, es un espacio dinámico y vibrante en el cual los sabores andaluces son los protagonistas. Un día con buen clima su terraza es perfecta para ordenar un vermut o un amontillado, unas croquetas, un descargamento de atún o su famoso gazpacho verde con tomate nitro y admirar el horizonte con las torres y esculturas que lo habitan. Con matices asiáticos, ISA es el lugar indicado si lo que se desea es probar coctelería innovadora preparada con ingredientes de temporada y empleando técnicas novedosas.

Para los momentos en los que la desconexión y el autocuidado son la prioridad, no existe un mejor lugar que el spa, con sus cuatro plantas, sus cabinas de tratamiento y la alberca interior de 14 metros con su techo de cristal. Después de un masaje, un tratamiento corporal, un facial o una sesión de ejercicio en el gimnasio, uno se siente renovado para volver a las calles y probar algo nuevo. En el barrio de las letras, Malasaña o Salamanca –cada uno con su personalidad única– las tardes se vuelven noches entre tapas y tragos, sea en Salmón Gurú, Bodega de la Ardosa, Manero o Casa Macareno, y nos preparan para un cierre inmejorable: un show de flamenco cargado de electricidad.

. (FOTOS: CHRISTIAN HORAN)

Palacio de Liria

Actual residencia del XIX duque de Alba y sede de la Fundación Casa de Alba, este palacio-museo exhibe una invaluable colección de arte y archivo histórico que recorre el linaje de una de las dinastías más respetadas de España. Las visitas guiadas repasan episodios importantes de la historia familiar y arrojan luz sobre las pinturas, esculturas y distintas colecciones de objetos albergadas en su interior.

. (FOTOS: CHRISTIAN HORAN)

Manero

Lo primero con lo que uno se encuentra al entrar a este bar es una barra que invita a tomar asiento y ordenar un vermut. Si se mira alrededor, podemos darnos cuenta de que la decoración, cuidada hasta el más mínimo detalle, recrea la época dorada de los cafés y restaurantes europeos. Y, desde luego, está la propuesta gastronómica que se apega a una de las tradiciones madrileñas más arraigadas: el tapeo.