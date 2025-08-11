Un dulce encuentro: Mathieu Davoine y el arte del chocolate según Jaeger-LeCoultre

En 2025, el elegido para sumarse a esta familia de creativos fue Mathieu Davoine, una estrella emergente de la escena chocolatera suiza, quien además de estar a cargo de la propuesta culinaria de Othmane Khoris, se prepara para participar en la Culinary World Cup 2026 y los Culinary Olympics de 2028.

La encomienda fue crear postres con la temática del juego de polo –deporte al cual está ligado el origen del míticomodelo Reverso– utilizando los ingredientes del Valle de Joux, en Suiza, hogar de la casa relojera. Entrevistado durante la más reciente edición de Watches & Wonders, Davoine compartió con Life and Style algunos de los retos planteados por tan ambiciosa –y dulce– misión.

Life and Style (L&S): ¿De dónde viene tu pasión por el cacao?

Mathieu Davoine (MD): Desde pequeño me ha encantado el chocolate en todo momento, lo comía para el desayuno y para la merienda, lo fui descubriendo bajo todas sus formas, aprendí a catarlo y me enamoré de las posibilidades que ofrece.

(L&S): ¿Qué oportunidades creativas te puso por delante este proyecto encomendado por Jaeger-LeCoultre?

(MD): El reto principal era hacer algo innovador, que no fuera clásico. Todos compramos chocolates en la pastelería, pero había que crear algo único. La idea era rebasar todos los límites, todos los códigos y hacer algo inédito

(L&S): ¿Qué tan familiarizado estabas con los ingredientes que utilizaste?¿Cómo los elegiste? ¿Por qué funcionan bien al mezclarlos?

(MD): Son ingredientes que ya conocía, pero nunca los había combinado de esta forma. Usamos el cacao en todas sus formas –chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate negro, la pasta, incluso el mucílago, que es la capa blanca que rodea los granos– y lo combiné con los ingredientes del Valle de Joux y con avellana, champiñones, frutas del bosque, infusión de pino… Trabajé con todos esos sabores para crear algo totalmente original.

(L&S): ¿Cómo reflejan estas creaciones el mundo del polo?

(MD): Quise recrear la pelota, luego la lata de cera para las botas. También creamos el logo de un club de polo para esta ocasión. Si bien son discretos, son muchos detalles que evocan al polo en cada una de estas golosinas.

(L&S): Tus postres viajarán por el mundo y muchas personas tendrán la oportunidad de probarlas. ¿Qué es lo qué te gustaría que ellas descubrieran de tu oficio?

(MD): Que descubran que el chocolate se puede trabajar de miles de maneras: con texturas líquidas, crocantes, suaves o firmes; con distintos acabados y combinaciones inesperadas. La idea es sorprenderlas y animarlas a probar.