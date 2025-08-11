A través del programa Made of Makers, Jaeger-LeCoultre busca crear un diálogo entre el universo de la relojería y el arte, con el objetivo de explorar principios como la maestría y la precisión. A lo largo de los años, la Grande Maison ha convocado a artistas, diseñadores, artesanos y expertos de disciplinas ajenas a la relojería, pero con quienes comparte el valor de la dedicación, para dar vida a creaciones –a menudo inesperadas– mediante distintos materiales y medios.
Un dulce encuentro: Mathieu Davoine y el arte del chocolate según Jaeger-LeCoultre
En 2025, el elegido para sumarse a esta familia de creativos fue Mathieu Davoine, una estrella emergente de la escena chocolatera suiza, quien además de estar a cargo de la propuesta culinaria de Othmane Khoris, se prepara para participar en la Culinary World Cup 2026 y los Culinary Olympics de 2028.
La encomienda fue crear postres con la temática del juego de polo –deporte al cual está ligado el origen del míticomodelo Reverso– utilizando los ingredientes del Valle de Joux, en Suiza, hogar de la casa relojera. Entrevistado durante la más reciente edición de Watches & Wonders, Davoine compartió con Life and Style algunos de los retos planteados por tan ambiciosa –y dulce– misión.
Life and Style (L&S): ¿De dónde viene tu pasión por el cacao?
Mathieu Davoine (MD): Desde pequeño me ha encantado el chocolate en todo momento, lo comía para el desayuno y para la merienda, lo fui descubriendo bajo todas sus formas, aprendí a catarlo y me enamoré de las posibilidades que ofrece.
(L&S): ¿Qué oportunidades creativas te puso por delante este proyecto encomendado por Jaeger-LeCoultre?
(MD): El reto principal era hacer algo innovador, que no fuera clásico. Todos compramos chocolates en la pastelería, pero había que crear algo único. La idea era rebasar todos los límites, todos los códigos y hacer algo inédito
(L&S): ¿Qué tan familiarizado estabas con los ingredientes que utilizaste?¿Cómo los elegiste? ¿Por qué funcionan bien al mezclarlos?
(MD): Son ingredientes que ya conocía, pero nunca los había combinado de esta forma. Usamos el cacao en todas sus formas –chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate negro, la pasta, incluso el mucílago, que es la capa blanca que rodea los granos– y lo combiné con los ingredientes del Valle de Joux y con avellana, champiñones, frutas del bosque, infusión de pino… Trabajé con todos esos sabores para crear algo totalmente original.
(L&S): ¿Cómo reflejan estas creaciones el mundo del polo?
(MD): Quise recrear la pelota, luego la lata de cera para las botas. También creamos el logo de un club de polo para esta ocasión. Si bien son discretos, son muchos detalles que evocan al polo en cada una de estas golosinas.
(L&S): Tus postres viajarán por el mundo y muchas personas tendrán la oportunidad de probarlas. ¿Qué es lo qué te gustaría que ellas descubrieran de tu oficio?
(MD): Que descubran que el chocolate se puede trabajar de miles de maneras: con texturas líquidas, crocantes, suaves o firmes; con distintos acabados y combinaciones inesperadas. La idea es sorprenderlas y animarlas a probar.
EL POLO REINTERPRETADO A TRAVÉS DEL CHOCOLATE
Harmonie de Chocolat
Rinde homenaje al carácter polifacético del chocolate, con espirales que simbolizan la energía y el movimiento de los jugadores y los caballos en el campo de polo. La base es de galleta de sablé de chocolate cubierta de mousse de chocolate negro con perlas de cacao crujientes. Se corona con ganache de chocolate con leche y avellanas espolvoreadas.
Galop des Bois
Combina la textura crujiente del praliné con la ligereza del mousse y un pan suave en forma de bola de polo rodeada por letras de chocolate negro con el nombre de Jaeger-LeCoultre. Su perfil aromático perfectamente equilibrado combina el chocolate blanco y la vainilla con ingredientes del Valle de Joux: frutas silvestres, avellanas y hongos blancos o boletus edulis.
Éclat de Caviar
Mezcla de aceitunas negras y chocolate con una infusión elaborada a partir de brotes tiernos de los abetos del Valle de Joux. Servido en una caja de metal que recuerda la cera para pulir las botas de los jugadores de polo, lleva en la parte superior perlas de caviar que cubren una crema de chocolate, una ligera capa de tapenade y una galleta crujiente.
Douceur du Cavalier
Convierte el petit écolier –una galleta clásica recubierta de chocolate muy apreciada por todos los niños franceses– en un sofisticado capricho de chocolate para los jugadores que regresan del campo de polo. Una crujiente galleta que incorpora polen del Valle de Joux es cubierta con un ganache de chocolate y una gelatina de reina de los prados y después es bañada con chocolate con leche.