Los premios y reconocimientos… ¿pesan para el chef Gerardo Vázquez Lugo?

Con su natural entusiasmo y peculiar precisión para responder, Vázquez Lugo dice seguro que todos los premios que ha recolectado a lo largo de su carrera “no pesan, ayudan”.

Y no es que viva por y para los reconocimientos nacionales e internacionales, sino que son un aliciente para mantenerse vigente en la mente de las personas, más aún con un restaurante de cocina mexicana con 67 años de historia como es Nicos.

“Todos estos reconocimientos —como Michelin, 50 Best, La Liste— lo único que hacen es que te ayudan a que sigas en el mindset de las personas, de nuevas generaciones”, dice a Life and Style. “En 13 años que tú has vivido aquí te ha tocado ver a muchas jóvenes propuestas, ‘Lo que México esperaba para el futuro’ y que no perduró, que no tuvo consistencia ni ese arraigo”.

Para eso sirven las listas y reconocimientos: te ayudan a comunicar que sigues vivo, que sigues vigente, que sigues haciendo cosas novedosas, que te diviertes. Chef Gerardo Vázquez Lugo

Y es que en su proceso creativo, la diversión y la curiosidad son ingredientes básicos: buscar y rebuscar en recetas y procesos de siglos pasados para poder imaginar algo disruptivo. “Hay que irnos al origen, si queremos proponer algo para el futuro hay que ver qué ya se hizo y qué no se ha hecho todavía. Para mí es muy difícil encontrar algo que no se haya hecho en cuanto a técnicas, ingredientes y productos, porque entre más rascas sigues encontrando cosas que no habías visto porque México es demasiado complejo, rico y complejo”.