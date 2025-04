Las mejores donas de la ciudad (y más por hacer en CDMX este fin)

Las mejores donas de CDMX en la Roma Norte

No es una afirmación aventurada: de entre todas las opciones de donas en la ciudad (sí, ese pan dulce con un agujero justo en medio) las de Randy’s se llevan las palmas.

Si te preguntas por qué me atrevo a decirlo con tanta seguridad, voy a confesar algo: las donas no son mi pan favorito porque, generalmente, me hacen sentir mal; pero el malestar no se limita a una sensación de pesadez en el estómago, hay ocasiones en que, incluso, me hacen “sentir triste” (hay una explicación científica para esta reacción: en el intestino también se producen neurotransmisores, como serotonina y dopamina, que regulan nuestro estado de ánimo).

Confieso que con esto en mente fui al nuevo spot de Randy’s Donuts, en el corazón de la colonia Roma, y mis expectativas no eran altísimas. Repito: mis experiencias previas con este tipo de alimentos me generaban suspicacia. Todo eso se diluyó con el primer traguito de café.

. (Foto: Cortesía)

De entrada llegar al lugar es sencillo y la decoración es llamativa: no solo es una empresa con una historia pop amplísima, sino que se trajo ese ADN desde Los Ángeles y buscó adaptarse a la cultura pop mexicana. Entonces, en las paredes comparten espacio Snoop Dog y Los Simpson, con Cantinflas y luchadores de la triple A.

Eso sí, lo primero que llama la atención es el enorme aparador con todas las opciones de sabores (y tamaños) de las donas.

El lugar abre las 24 horas, se hacen artesanalmente a diario y el proceso de preparación es más parecido a una panadería tradicional que a una empresa tan grande y con tanta historia como esta. Probablemente ese es uno de sus encantos y, sin duda, una de las razones por las que estas donas me gustaron tanto (y, muy importante, no me hicieron “sentir triste”): son suaves, el dulce es el adecuado, tienen decenas de opciones para elegir y el pan se siente esponjoso y fresco.

. (Foto: Cortesía)

¿Mi favorita? La que es rosa con chispas de colores. Si te parece familiar, hay una razón de peso: es la mismita en la que Matt Groening se basó para darle a Homero Simpson su famosísima dona inmortalizada en la serie animada.

También está la tradicional glaseada y la cubierta de chocolate, pero si eres más aventurado, te recomendamos la de sabor café o matcha.

Entonces, ¿te vas a animar?