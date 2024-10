Lo sabemos: desde hace un par de años, la CDMX se ha convertido en el epicentro de la experimentación y transformación gastronómica y mixológica, no solo de la región, sino del mundo y para muestra un botón: el ranking The World’s 50 Best Bars nombró al Handshake Speakeasy como el mejor bar de América del Norte y del Mundo.

La prestigiosa publicación recién reveló la lista completa y el speakeasy de la colonia Juárez ocupa el primer lugar.