La geometría rosa del DEFY Skyline, un reloj que honra toda la tradición de Zenith

Con su versión más reciente –que incorpora un tourbillon fabricado íntegramente en oro rosa–, este guardatiempos alcanza nuevos niveles de sofisticación y le rinde un homenaje a la manufactura de la marca.

Para la esfera, adornada con un patrón grabado de estrellas de cuatro puntas que irradia desde el tourbillon, localizado a las 6 horas, se ha elegido el color rojo que hace eco de la fachada de ladrillos del edificio donde se fabrican todos los relojes de la casa, ubicado en Le Locle. Las agujas de oro rosa recubiertas con Super-LumiNova aseguran la legibilidad, mientras que la masa oscilante en forma de estrella abierta ofrece una visión del impecable arte del movimiento.

Esta exclusiva versión se presenta con un brazalete del mismo metal precioso integrado con eslabones en forma de H, que se afina perfectamente desde la caja hasta el cierre desplegable para garantizar la comodidad. Fiel al espíritu del Defy Skyline, la versatilidad es clave: el reloj también se presenta con una correa de caucho rojo ladrillo, que combina con el tono intenso de la esfera. Ambos modelos pueden intercambiarse fácilmente gracias al intuitivo sistema de cambio rápido de Zenith que no requiere herramientas.

Conoce todas las características del DEFY Skyline. (Foto: Cortesía)

Características del reloj DEFY Skyline, de Zenith

- TAMAÑO DE LA CAJA: 41 mm

41 mm - MATERIAL DE LA CAJA: oro rosa

oro rosa - ESFERA: Rojo ladrillo con motivo de rayos de sol

Rojo ladrillo con motivo de rayos de sol - CALIBRE: El Primero 3630, mecánico de cuerda automática

El Primero 3630, mecánico de cuerda automática - HERMETICIDAD: 100 metros

100 metros - BRAZALETE: Oro rosa y caucho rojo ladrillo