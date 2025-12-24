Selección natural, la inspiración para la nueva versión del Gondolo Serata de Patek Phillippe

En 2025, casi dos décadas después de su creación, este modelo es reinterpretado con nuevos códigos estéticos entre los que destacan una esfera de cristal de zafiro grabada y entintada por ambas caras con motivo de cebra –inspirada por el Golden Ellipse, una pieza de la colección Alta Artesanía de 2022- y una caja de oro rosa engastada con 94 espesartitas de talla brillante dispuestas en un doble gradiente cromático de tonos coñac.

Este efecto de oscuro-claro-oscuro y las variaciones del tamaño de las piedras preciosas realzan el perfil del reloj delicadamente entallado, para asegurar un ajuste perfecto a la muñeca. Una segunda fila de espesartitas en la parte inferior de la caja acentúa sus curvas asimétricas.

La hora se indica a través de dos cifras Breguet –aplicadas a las 12 horas y las 6 horas– y las agujas de oro rosa en forma de hoja. Una correa blanca de piel de becerro con hebilla de oro rosa y un movimiento de cuarzo complementan una pieza que mantiene vivo el compromiso con la excelencia de la casa ginebrina.

Gondolo Serata, Patek Phillippe (Foto: Cortesía)

Características del reloj Gondolo Serata, de Patek Phillippe

- TAMAÑO DE LA CAJA: 28.8 x 40.85 mm

28.8 x 40.85 mm - MATERIAL DE LA CAJA: Oro rosa

Oro rosa - ESFERA: Cristal de zafiro metalizado con motivo de cebra

Cristal de zafiro metalizado con motivo de cebra - CALIBRE: E15 de cuarzo

E15 de cuarzo - HERMETICIDAD: 30 metros

30 metros - BRAZALETE: Piel blanca de becerro con acabado satinado