La primera versión del Gondolo Serata, de Patek Philippe, se lanzó en el año 2006 con una estética inspirada en el art déco. Sus líneas curvas y los materiales preciosos empleados ofrecían una interpretación contemporánea de los relojes de noche femeninos y, a lo largo de los años posteriores, fue evolucionando con algunas adaptaciones estéticas, como una caja de oro rosa ligeramente más grande y una esfera grabada con motivos florales.
Selección natural, la inspiración para la nueva versión del Gondolo Serata de Patek Phillippe
En 2025, casi dos décadas después de su creación, este modelo es reinterpretado con nuevos códigos estéticos entre los que destacan una esfera de cristal de zafiro grabada y entintada por ambas caras con motivo de cebra –inspirada por el Golden Ellipse, una pieza de la colección Alta Artesanía de 2022- y una caja de oro rosa engastada con 94 espesartitas de talla brillante dispuestas en un doble gradiente cromático de tonos coñac.
Este efecto de oscuro-claro-oscuro y las variaciones del tamaño de las piedras preciosas realzan el perfil del reloj delicadamente entallado, para asegurar un ajuste perfecto a la muñeca. Una segunda fila de espesartitas en la parte inferior de la caja acentúa sus curvas asimétricas.
La hora se indica a través de dos cifras Breguet –aplicadas a las 12 horas y las 6 horas– y las agujas de oro rosa en forma de hoja. Una correa blanca de piel de becerro con hebilla de oro rosa y un movimiento de cuarzo complementan una pieza que mantiene vivo el compromiso con la excelencia de la casa ginebrina.
Características del reloj Gondolo Serata, de Patek Phillippe
- - TAMAÑO DE LA CAJA: 28.8 x 40.85 mm
- - MATERIAL DE LA CAJA: Oro rosa
- - ESFERA: Cristal de zafiro metalizado con motivo de cebra
- - CALIBRE: E15 de cuarzo
- - HERMETICIDAD: 30 metros
- - BRAZALETE: Piel blanca de becerro con acabado satinado
Este artículo lo leíste primero en nuestra versión impresa de Expansión Diciembre 2025 .