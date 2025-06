La expresividad del tiempo: lo mejor de la LVMH Watch Week 2025

TIFFANY & CO.

Con una exhibición que celebraba su legado –incluyendo piezas que iban desde 1870 hasta finales de la década de 1940– TIFFANY & CO. destacó sus profundas raíces en el arte de la relojería y presentó diseños inspirados por algunas de las célebres creaciones de Jean Schlumberger –como Twenty Four Stone y Bird on a Rock–, las icónicas lámparas Wisteria y su absoluto dominio de la alta joyería.

. (Fotos: Cortesía)

HUBLOT

El espíritu atrevido e innovador de HUBLOT se materializa en piezas que experimentan con materiales como el SAXEM –una novedad emparentada con el zafiro y que ofrece más posibilidades lumínicas y cromáticas– y la cerámica –que se incorpora a la colección Spirit of Big Bang–. Por su parte, el MECA-10 se renueva con una caja más compacta de 42 mm pero conserva su asombrosa reserva de marcha de 10 días.

. (Foto: Cortesía)

BVLGARI

Un nuevo movimiento automático, el Lady Solotempo BVS100, es la culminación de años de desarrollo y el punto de partida para transformar a la icónica Serpenti de BVLGARI. Fabricado en los talleres de la firma, es el responsable de la precisión de las renovadas versiones del Serpenti Seduttori y del Serpenti Tubogas.

. (Foto: Cortesía )

ZENIT

Con el Chronomaster Sport Rainbow, ZENITH se aventura en los terrenos de los relojes engastados con piedras preciosas y elige como lienzo uno de sus modelos deportivos más emblemáticos. El bisel de la caja de oro blanco está cubierto de zafiros en corte baguette de diez distintos tonos separados cada uno por un diamante. A ellos se añaden 12 gemas como indicadores de las horas para sumar un total de 62 piedras preciosas y 5.36 quilates. Además, el Defy Skyline Chronograph evoluciona con una versión esqueletizada en acero disponible en dos colores: negro y azul. Conservando el ADN de sus predecesores, estas piezas revelan de manera ingeniosa y audaz el funcionamiento de su calibre El Primero 3600.

. (Foto: Cortesía )

LOUIS VUITTON

La Fabrique du Temps de LOUIS VUITTON presentó en 2009 una complicación denominada Spin Time que, inspirada por los tableros que anuncian las salidas y llegadas de los aeropuertos y estaciones de tren, se basa en el mecanismo de horas saltantes. Este sistema se incorpora a la colección Tambour Taiko Spin Time con diseños de edición limitada. Por su parte, el Tambour Convergence recuerda a los llamados montres à guichet que indicaban la hora a través de una apertura gracias a un calibre automático con arrastre de horas y minutos.

. (Foto: Cortesía )

TAG

La llegada de TAG HEUER como cronometrador oficial de la F1 a partir de 2025 es el pretexto perfecto para añadir cinco diseños a la colección TAG Heuer Formula 1, incluyendo una colaboración especial con Oracle Red Bull Racing. Por su parte, el color púrpura se apodera dely ely se suman dos diseños femeninos que fusionan el cristal de zafiro glassbox con la precisión y elegancia que dieron forma a la visión de Jack Heuer.

. (Foto: Cortesía )

DANIEL ROTH

El ópalo de fuego mexicano ha sido la piedra preciosa elegida para embellecer la cuarta pieza de la colección Gentissima Oursin de GÉRALD GENTA. La historia de este modelo se remonta a 1994 y comienza en Córcega, isla francesa en la que Genta vacacionaba con su familia y donde se obsesionó con los erizos de mar. Cada cuenta de ópalo ha sido fijada individualmente a la caja de oro amarillo de esta pieza de edición limitada.