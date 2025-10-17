Publicidad

Relojes

Big Bang de Hublot: 20 años de ser el modelo más versátil de la casa relojera

Durante un evento en Ciudad de México, Hublot presentó una serie muy limitada de 100 piezas y el Big Bang Unico Calavera All Black.
vie 17 octubre 2025 07:35 PM
big-bang-hublot-20-anos.jpg
Hublot presentó el Big Bang Unico Calavera All Black. (Foto: Cortesía)

Los aniversarios se celebran por todo lo alto y el icónico Big Bang de Hublot cumple 20 años de ser uno de los modelos más distinguidos, poderosos y versátiles de la relojería de lujo.

Para conmemorar el 20 aniversario del modelo, Hublot presentó una serie muy limitada de 100 piezas en un evento privado con invitados especiales, como las actrices Belinda y Ana de la Reguera y el actor Iván Amozurrutia, amigos de la marca.

Durante la celebración hizo su aparición el Big Bang Unico Calavera All Black, un modelo que por primera vez incorpora una esfera de zafiro con una calavera en su superficie. La pieza presenta un diseño en tonos negro y gris en el que el motivo de calavera crea un sutil juego de luces y sombras en el movimiento Unico. Además, la caja de 42 mm envuelve a las agujas luminiscentes para las horas y minutos, contador de 60 minutos a las 3 y fechador esqueletado en la misma posición. ¿Un detalle único? Cuando las manecillas marcan las 9 en punto, el ojo izquierdo de la calavera gira constantemente, actuando como segundero pequeño y dando vida al diseño.

Además, como es costumbre para la casa relojera, esta pieza combina distintos materiales de alto rendimiento: desde los tornillos y pulsadores de titanio, el fondo de cerámica, la corona en titanio con recubrimiento PVD negro y caucho y una correoa exclusiva que mezcla piel de becerro y caucho.

hublot-big-bang-20-anos.jpg
Las actrices Belinda y Ana de la Reguera y el actor Iván Amozurrutia estuvieron en la presentación de la pieza conmemorativa de los 20 años de Big Bang de Hublot. (Foto: Cortesía)

“El Big Bang encarna el espíritu mismo de Hublot: desafiar lo establecido y redefinir la relojería contemporánea a través del Art of Fusion”, dijo Julien Tornare, CEO de Hublot. “Desde 2005 ha revolucionado la industria con innovaciones en movimientos y materiales, consolidándose como una plataforma para la creatividad y la colaboración”.

Durante el evento, Tornare destacó la importancia del modelo Big Bang como un símbolo de la innovación, el diseño y el estilo en la alta relojería.

