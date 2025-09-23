El chef Jorge Vallejo y Hublot, el encuentro preciso entre relojería y gastronomía

Con esto, la marca consolida su relación con la alta gastronomía y su profunda conexión con la relojería de precisión.

Esta colaboración es parte del programa “El Arte de la Fusión de Hublot”, que reúne a una selecta constelación de chefs internacionales ubicados en distintos husos horarios y que mejor representan los principios de la marca.

Con esta iniciativa, Hublot promueve la idea de combinar elementos que van desde la precisión hasta la creatividad, para crear piezas y experiencias únicas.

A través de su trabajo incansable, Jorge Vallejo, reconocido por ser el chef del restaurante Quintonil, que se encuentra entre los mejores del mundo con dos estrellas Michelin y en el top 3 de los 50 Best Restaurants, ha logrado fusionar la tradición culinaria mexicana profundamente enraizada con una propuesta contemporánea, fresca, aventurera e innovadora.

“Para mí, el tiempo es el ingrediente más valioso: es lo que permite que una idea madure, que un plato alcance su punto perfecto. Hublot entiende ese valor y lo lleva al mundo de la relojería con una precisión y pasión que me inspiran”, aseguró el chef Jorge Vallejo al anunciarse la alianza.

El chef Jorge Vallejo y Quintonil tienen dos estrellas Michelin. (Foto: Cortesía)

Por esto, Hublot encontró en Vallejo al candidato ideal, pues tanto la relojera como el cocinero comparten los valores de unir la innovación y el respeto por la herencia, pues así como un reloj requiere la exactitud en cada componente, un plato necesita la combinación precisa de ingredientes y tiempo para alcanzar su máximo potencial.

“Jorge Vallejo es un verdadero maestro del Art of Fusion en la gastronomía: combina la herencia culinaria de México con una visión contemporánea que trasciende fronteras. Nos enorgullece darle la bienvenida a la familia Hublot y celebrar juntos el arte, la innovación y el tiempo”, dijo Julien Tornare, CEO de Hublot.