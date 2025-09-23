Cuando una marca exclusiva y un restaurante con estrellas Michelin se unen, no solo se encuentran dos perspectivas distintas del mundo del lujo, sino que juntas afianzan un diálogo del más alto nivel. ¿El ejemplo más claro? La casa suiza de relojes Hublot incorpora al chef Jorge Vallejo como nuevo Amigo de la Marca.
El chef Jorge Vallejo y Hublot, el encuentro preciso entre relojería y gastronomía
Con esto, la marca consolida su relación con la alta gastronomía y su profunda conexión con la relojería de precisión.
Esta colaboración es parte del programa “El Arte de la Fusión de Hublot”, que reúne a una selecta constelación de chefs internacionales ubicados en distintos husos horarios y que mejor representan los principios de la marca.
Con esta iniciativa, Hublot promueve la idea de combinar elementos que van desde la precisión hasta la creatividad, para crear piezas y experiencias únicas.
A través de su trabajo incansable, Jorge Vallejo, reconocido por ser el chef del restaurante Quintonil, que se encuentra entre los mejores del mundo con dos estrellas Michelin y en el top 3 de los 50 Best Restaurants, ha logrado fusionar la tradición culinaria mexicana profundamente enraizada con una propuesta contemporánea, fresca, aventurera e innovadora.
“Para mí, el tiempo es el ingrediente más valioso: es lo que permite que una idea madure, que un plato alcance su punto perfecto. Hublot entiende ese valor y lo lleva al mundo de la relojería con una precisión y pasión que me inspiran”, aseguró el chef Jorge Vallejo al anunciarse la alianza.
Por esto, Hublot encontró en Vallejo al candidato ideal, pues tanto la relojera como el cocinero comparten los valores de unir la innovación y el respeto por la herencia, pues así como un reloj requiere la exactitud en cada componente, un plato necesita la combinación precisa de ingredientes y tiempo para alcanzar su máximo potencial.
“Jorge Vallejo es un verdadero maestro del Art of Fusion en la gastronomía: combina la herencia culinaria de México con una visión contemporánea que trasciende fronteras. Nos enorgullece darle la bienvenida a la familia Hublot y celebrar juntos el arte, la innovación y el tiempo”, dijo Julien Tornare, CEO de Hublot.