El festival de reggaetón y música urbana más grande del planeta Coca-Cola Flow Fest, está de regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar su edición 2026 los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026; con una edición épica diseñada para despertar nuestro instinto nocturno y soltar el perreo más pesado a nivel mundial.
Flow Fest 2026: cartel por día, boletos y lo que necesitas saber para vivirlo al máximo
Para navegar el recinto como un verdadero experto de la escena urbana, esta guía de supervivencia combina la estructura táctica de los grandes festivales con toda la información clave del Flow Fest 2026.
Cartel oficial por días
La curaduría sonora del Coca-Cola Flow Fest 2026 reúne a las figuras históricas del reggaetón con los nombres que están rompiendo las listas globales del género urbano y fusiones especiales.
Sábado 28 de noviembre: El perreo inaugural
La primera jornada desata la intensidad urbana con:
- Headliners: Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Farruko, Manuel Turizo y Zion.
- Actos Estelares: El Bogueto, Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y, Clarent, Noriel, Uzielito Mix, C.R.O, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, Sinaka, Tobal MJ, Loyaltty y Seven Kayne.
- Productores y DJs: Ivy Wavy, DJ Blass, Sandunguero, Natt Calma, Lauty Gram, Denna La Pori, Fvckka, Chzter, Ikoniko, Pepo Mix, Lucas Gale, Maracuya, Daizak, Virgens y DJ Ishi.
- Invitado Especial: Grupo Frontera, aportando el toque norteño y los corridos al escenario.
Domingo 29 de noviembre: El cierre con candela
La jornada dominical mantiene la energía al máximo con grandes sorpresas:
- Headliners: Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino.
- Actos Estelares: Ñengo Flow, Dei V, Alleh, J Álvarez, FloyyMenor, Yan Block, Ysy-A, Kybba, Omar Camacho, Martinwhite, Kidd Voodoo, Lencho, Alanis Yuri, A.Chal, Doony Graff, Jezzy y Pablito Mix.
- Propuestas emergentes y sets: Low Clika, Novato El Flow, Cael Roldan, Robot95, Tuti Acosta, Jeyf & El Guidi & Oviña, Mila, Plastikboy, Jozzee, Dam Dam, Rivva, Jose Alatorre, Mikeyanway & Zunami presentan El Pluhh, Bvbba Dvbs y DJ Freshly.
- Invitados Especiales: Justin Quiles & Lenny Tavárez presentan Superarte, un show colaborativo especial.
Horarios por escenario y lineup
Saber a qué hora y en qué escenario se presenta cada artista es fundamental para armar el itinerario perfecto sin perderte nada
Actualización constante: Los horarios oficiales aún no están listos, pero esta sección se actualizará en cuanto los tengamos disponibles de forma oficial, para que puedas descargar el mapa y la parrilla completa.
Boletos, accesos y el disfrute
Conseguir entradas para la fiesta más grande del género es bastante sencillo, la venta de boletos se realiza por fases de precio a través de los canales oficiales. Puedes ver los detalles de precios por fase y ipo de boleto en ese link .
Tipos de experiencia disponibles
- Abono General: Da acceso completo al recinto, áreas de comida y a todos los escenarios principales para vivir la fiesta desde la pista.
- Abono Comfort Pass Banamex: Incluye accesos preferenciales y baños privados acondicionados para evitar largas esperas durante las horas pico.
- Abono Experiencia Banamex Plus: La vivencia de hospitalidad definitiva para quienes buscan elevar el confort sin despegarse de la energía del festival.
- Este año, la Experiencia Banamex Plus celebra una década de transformar por completo el concepto tradicional de "zona VIP". Los beneficios exclusivos de la Experiencia Banamex Plus incluyen:
-Fast Line: Accesos rápidos en las puertas de entrada para ingresar al recinto sin filas ni demoras.
-Áreas de descanso con sombra: Espacios diseñados con sombras y mobiliario confortable para tomar recesos y recargar batería entre shows.
-Baños climatizados: Módulos sanitarios privados equipados con aire acondicionado, limpieza constante y amenidades exclusivas.
-Concierge dedicado: Atención personalizada dentro de la zona para orientarte sobre horarios, mapa y servicios.
-Coctelería especializada y gastronomía curada: Barras con bebidas de autor y propuestas culinarias seleccionadas para consentir el paladar.
-Beauty bar & retoque: Áreas de maquillaje y retoque de peinado ideales para el GRWM.
-Conectividad y energía: Red Wi-Fi exclusiva y estaciones de carga rápida para dispositivos móviles.
-Guardarropa y carritos: Servicio seguro para almacenar pertenencias y carritos de golf para desplazarte cómodamente entre áreas estratégicas.
-Pit lateral preferencial: Zona reservada justo a los costados de los escenarios principales para ver a tus artistas favoritos a corta distancia.
-Plataformas elevadas: Terrazas con vista panorámica libre de obstáculos sobre la marea humana.
-Circuito cerrado: Pantallas con transmisión en vivo dentro de las áreas de descanso para no perderte ningún detalle del show mientras te relajas.
Hidratación, energía y autocuidado
Para aguantar dos días seguidos de fiesta intensa de principio a fin, el cuerpo necesita mantenimiento básico:
- Estaciones de agua gratuita: Ingresa con un termo reutilizable vacío para rellenarlo en los puntos de agua potable gratuitos repartidos por todo el Autódromo.
- Consumo responsable: Intercala cada bebida alcohólica con un vaso de agua para evitar la deshidratación rápida y el agotamiento.
- Alimentos y snacks: Aprovecha las zonas gastronómicas a mitad de la tarde antes de que se formen largas filas durante las presentaciones estelares.
- Descansos programados: Tómate 15 minutos para sentarte en el pasto o en las zonas de descanso; tus piernas te lo agradecerán para el remate nocturno.
Te puede interesar:
Logística de salida y transporte nocturno
El cierre del festival reúne a decenas de miles de asistentes saliendo al mismo tiempo, por lo que planear el regreso a casa es clave.
- Punto de Encuentro Previo: Define con tus amigos un punto de reunión claro dentro o fuera del recinto por si se pierden o se quedan sin señal móvil.
- Redes Sociales Oficiales: Sigue las cuentas de @CocaCola_Flow en X, Instagram y Facebook para enterarte de avisos de último minuto o dinámicas de transporte.
- Gestión de Aplicaciones: Camina hacia avenidas principales como Viaducto Río de la Piedad o Eje 3 Sur para solicitar servicios de transporte privado (Uber, Didi) en zonas con menor saturación de señal y tráfico.
¿Nos vemos allá?