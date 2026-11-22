Para navegar el recinto como un verdadero experto de la escena urbana, esta guía de supervivencia combina la estructura táctica de los grandes festivales con toda la información clave del Flow Fest 2026.

Cartel oficial por días

La curaduría sonora del Coca-Cola Flow Fest 2026 reúne a las figuras históricas del reggaetón con los nombres que están rompiendo las listas globales del género urbano y fusiones especiales.





Sábado 28 de noviembre: El perreo inaugural

La primera jornada desata la intensidad urbana con:

Headliners : Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Farruko, Manuel Turizo y Zion.

: Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Farruko, Manuel Turizo y Zion. Actos Estelares : El Bogueto, Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y, Clarent, Noriel, Uzielito Mix, C.R.O, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, Sinaka, Tobal MJ, Loyaltty y Seven Kayne.

: El Bogueto, Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y, Clarent, Noriel, Uzielito Mix, C.R.O, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, Sinaka, Tobal MJ, Loyaltty y Seven Kayne. Productores y DJs : Ivy Wavy, DJ Blass, Sandunguero, Natt Calma, Lauty Gram, Denna La Pori, Fvckka, Chzter, Ikoniko, Pepo Mix, Lucas Gale, Maracuya, Daizak, Virgens y DJ Ishi.

: Ivy Wavy, DJ Blass, Sandunguero, Natt Calma, Lauty Gram, Denna La Pori, Fvckka, Chzter, Ikoniko, Pepo Mix, Lucas Gale, Maracuya, Daizak, Virgens y DJ Ishi. Invitado Especial: Grupo Frontera, aportando el toque norteño y los corridos al escenario.

Domingo 29 de noviembre: El cierre con candela

La jornada dominical mantiene la energía al máximo con grandes sorpresas:

Headliners : Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino.

: Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino. Actos Estelares : Ñengo Flow, Dei V, Alleh, J Álvarez, FloyyMenor, Yan Block, Ysy-A, Kybba, Omar Camacho, Martinwhite, Kidd Voodoo, Lencho, Alanis Yuri, A.Chal, Doony Graff, Jezzy y Pablito Mix.

: Ñengo Flow, Dei V, Alleh, J Álvarez, FloyyMenor, Yan Block, Ysy-A, Kybba, Omar Camacho, Martinwhite, Kidd Voodoo, Lencho, Alanis Yuri, A.Chal, Doony Graff, Jezzy y Pablito Mix. Propuestas emergentes y sets : Low Clika, Novato El Flow, Cael Roldan, Robot95, Tuti Acosta, Jeyf & El Guidi & Oviña, Mila, Plastikboy, Jozzee, Dam Dam, Rivva, Jose Alatorre, Mikeyanway & Zunami presentan El Pluhh, Bvbba Dvbs y DJ Freshly.

: Low Clika, Novato El Flow, Cael Roldan, Robot95, Tuti Acosta, Jeyf & El Guidi & Oviña, Mila, Plastikboy, Jozzee, Dam Dam, Rivva, Jose Alatorre, Mikeyanway & Zunami presentan El Pluhh, Bvbba Dvbs y DJ Freshly. Invitados Especiales: Justin Quiles & Lenny Tavárez presentan Superarte, un show colaborativo especial.

Horarios por escenario y lineup

Saber a qué hora y en qué escenario se presenta cada artista es fundamental para armar el itinerario perfecto sin perderte nada

Actualización constante: Los horarios oficiales aún no están listos, pero esta sección se actualizará en cuanto los tengamos disponibles de forma oficial, para que puedas descargar el mapa y la parrilla completa.