Coachella 2027: De Dua Lipa a Daddy Yankee, así queda el cartel completo del festival, fechas y más

Fechas de Coachella 2027

Como ya es tradición, el famoso festival musical se realizará durante dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril, en Indio, California. Para ambos viernes, Dua Lipa será la encargada de encabezar el festival, mientras que esas mismas fechas subirán al escenario la reina del pop Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, entre otros.



La integrante de Blackpink JISOO se presentará en Coachella 2027.

En el caso de los sábados, el proyecto musical Tame Impala, liderado por el australiano Kevin Parker, tendrá el acto principal, mientras que SZA hará lo propio el domingo como última jornada. Daddy Yankee tendrá una participación especial en el festival.

Cartel completo de Coachella 2027

Acá te dejamos todos los artistas que se presentarán en el festival.





Boletos y precios

Si tienes planeado asistir, prepárate porque este viernes 13 de noviembre salen a la venta los boletos. Los precios dependerá del tipo de ticket que quieras adquirir, pero los detalles los puedes leer en este link .