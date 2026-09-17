Latin Grammy 2026: principales nominados, fecha y todo lo que debes saber de la premiación

Este año, la Academia Latina de la Grabación celebra su 27º edición, en la que el compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con diez nominaciones, seguido de Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, quienes compiten en siete categorías.

Nominados principales

Edgar Barrera, quien compite a mejor productor, no es nuevo en la competición, pues sus colaboraciones con estrellas como Karol G y Carin León le ha dado el récord al mayor número de nominaciones a los Latin Grammy con 82.

Rosalía también participa por el galardón en la categoría de Álbum del año con su nuevo trabajo Lux, así como por Grabación y Canción del año por la canción “La Perla”, que interpreta junto a la agrupación Yahrita y Su Esencia.

En las tres categorías más importantes de la noche se medirá con la colombiana Karol G nominada con su álbum Tropicoqueta, y con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, gracias a su trabajo Free Spirits.

El uruguayo Jorge Drexler también disputa las tres categorías con su álbum Taracá, y la canción "¿Cómo se ama?".