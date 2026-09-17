La temporada de premios continúa y esta vez es el turno de los Latin Grammy 2026, la mayor celebración de la música latina que está próxima a ocurrir. ¿Quiénes son los nominados? ¿Cuándo se realizarán? Te contamos estos y otros detalles.
Latin Grammy 2026: principales nominados, fecha y todo lo que debes saber de la premiación
Este año, la Academia Latina de la Grabación celebra su 27º edición, en la que el compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con diez nominaciones, seguido de Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, quienes compiten en siete categorías.
Nominados principales
Edgar Barrera, quien compite a mejor productor, no es nuevo en la competición, pues sus colaboraciones con estrellas como Karol G y Carin León le ha dado el récord al mayor número de nominaciones a los Latin Grammy con 82.
Rosalía también participa por el galardón en la categoría de Álbum del año con su nuevo trabajo Lux, así como por Grabación y Canción del año por la canción “La Perla”, que interpreta junto a la agrupación Yahrita y Su Esencia.
En las tres categorías más importantes de la noche se medirá con la colombiana Karol G nominada con su álbum Tropicoqueta, y con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, gracias a su trabajo Free Spirits.
El uruguayo Jorge Drexler también disputa las tres categorías con su álbum Taracá, y la canción "¿Cómo se ama?".
En el caso de la cantautora mexicana Silvana Estrada cosechó seis nominaciones, al igual que la chilena Mon Laferte.
Otros destaques son la banda venezolana Rawayana, con su ¿Dónde Es El After?, y la brasileña Anitta, con EQUILIBRIVM; consiguieron su primera nominación a Álbum del año.
Zeca Veloso, hijo del astro brasileño Caetano Veloso, la venezolana maye, y el mexicano Macario Martínez, figuran entre los contendientes a alzarse con el premio a mejor nuevo artista.
Cuándo son los Latin Grammy
La 27º edición de los Latin Grammy será celebrará en Las Vegas, Nevada, el próximo 12 de noviembre.
Con información de AFP