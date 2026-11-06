En 2026 llevó esa conexión todavía más lejos con una versión en español de “Uncertain, TX”, junto a Intocable, incorporando la identidad tejana y el sonido del acordeón a su universo musical. No se trata simplemente de cantar algunas frases en español para conquistar otro mercado. En el caso de Musgraves, esta conexión tiene raíces culturales profundas que nacen de la historia compartida entre Texas y México.

Su más reciente etapa discográfica, con Middle of Nowhere, refuerza esa fascinación por los paisajes, las historias y las contradicciones del sur estadounidense, pero también por los sonidos que existen más allá de sus fronteras.

Con cinco nominaciones en los CMA Awards 2026, Musgraves confirma que su propuesta sigue ocupando un lugar relevante dentro de la industria. Y, de paso, nos recuerda que tener una identidad artística propia también puede ser una forma de rebeldía.

Ella Langley: la mujer que convirtió Texas en un fenómeno mundial

Ella Langley se posiciona como una de las grandes figuras del country con “Choosin' Texas” y nueve nominaciones a los CMA Awards 2026. (Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM)

Si alguien necesita pruebas de que el country está viviendo un momento extraordinario, basta con escuchar a Ella Langley. Su canción “Choosin' Texas” alcanzó 23 semanas en el número uno del Billboard Hot 100 en septiembre de 2026, superando entonces un récord histórico. Y el fenómeno no se detuvo ahí.

Su propuesta combina una voz con carácter, letras directas y una actitud ligeramente desafiante, propia de quien sabe perfectamente que está tomando una mala decisión sentimental, pero piensa hacerlo de todas formas.

Con nueve nominaciones, Ella llega a los CMA Awards 2026 como una de las grandes protagonistas de la edición. Parece que elegir Texas fue, después de todo, una excelente decisión.

Lainey Wilson: el nuevo rostro del poder femenino en Nashville

Lainey Wilson combina el espíritu western con una nueva visión del country y regresa como anfitriona de los CMA Awards.

(Fotografía: Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio)

Con su característico estilo western, sus pantalones acampanados y una voz que conserva la esencia del country sureño, Lainey Wilson se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del género.

Canciones como “Heart Like a Truck” y “Watermelon Moonshine” reflejan esa combinación de fuerza y vulnerabilidad que ha definido su carrera y conquistado a una nueva generación de seguidores.

Este año, además, regresará como anfitriona de los CMA Awards por tercera ocasión consecutiva, una señal bastante clara de que su influencia ya no se limita a las estaciones de radio country.

Riley Green: el country tradicional todavía tiene mucho que decir

Riley Green, Midland y Chris Stapleton mantienen vivas las raíces del country con guitarras, nostalgia y voces inolvidables.

(Fotografía: Derek White/Getty Images for SiriusXM)

Riley Green representa a quienes siguen creyendo que una guitarra, una historia bien contada y una voz sureña pueden ser más que suficientes. Su música conserva el espíritu tradicional del country, pero lo combina con una producción contemporánea capaz de conectar con nuevas generaciones.

Canciones como “Don't Mind If I Do” revelan su faceta más nostálgica, mientras que “Worst Way” deja ver su lado más seductor.

Green tiene esa capacidad de hacer que una canción se sienta como una conversación en un bar de Alabama. Probablemente una de esas conversaciones que comienzan inocentemente y terminan complicándole la vida sentimental a alguien.

Midland: canciones que parecen detenidas en el tiempo

El trío texano Midland, integrado por Mark Wystrach, Jess Carson y Cameron Duddy, ha construido una identidad musical inspirada en el honky-tonk y el country de las décadas de los setenta y ochenta.

Su estética retro, sus armonías vocales y canciones como “Drinkin' Problem” y “Burn Out” recuperan el encanto de una época en la que el country tenía algo de elegancia despreocupada, mucha nostalgia y suficientes historias de desamor para acompañar toda una noche de whiskey.

Chris Stapleton: cuando la voz es suficiente

Chris Stapleton no necesita demasiada presentación para demostrar por qué es uno de los músicos más respetados del country contemporáneo. Su voz, profundamente influenciada por el blues, el soul y el rock sureño, tiene una intensidad difícil de imitar.

Basta escuchar “Tennessee Whiskey” o “Starting Over” para comprender por qué ha conseguido conquistar incluso a quienes aseguran que no les gusta el country.

Con cuatro nominaciones en los CMA Awards 2026, Stapleton continúa siendo una referencia fundamental del género y una prueba de que, a veces, una gran voz y una buena canción son todo lo que se necesita.

Morgan Wallen: el fenómeno comercial que nadie puede ignorar

Morgan Wallen lleva el country a nuevas audiencias al fusionar sonidos tradicionales con pop y hip-hop.

(Fotografía: Jason Kempin/Getty Images for ABA)

Hablar del éxito contemporáneo del country sin mencionar a Morgan Wallen sería dejar fuera una parte esencial de la conversación.

El cantante ha conseguido llevar el género a nuevas audiencias gracias a una combinación de country, pop y elementos de hip-hop, construyendo un sonido tan reconocible como exitoso.

Canciones como “Last Night” y “Whiskey Glasses” forman parte de un catálogo que ha llevado su música mucho más allá de los circuitos tradicionales del country, convirtiéndolo en uno de los grandes fenómenos comerciales de la música estadounidense.

Y aunque su estilo no siempre convence a los defensores del country más tradicional, hay algo difícil de discutir: Morgan Wallen ha contribuido a que el género llegue a públicos que probablemente nunca habían considerado escuchar una canción country.