El look perfecto con capas inteligentes

El clima de la Ciudad de México en noviembre exige una preparación donde la versatilidad prima sobre cualquier capricho estético. Las tardes en el Autódromo suelen caracterizarse por un sol intenso y un calor de contentillo, pero la temperatura cae drásticamente en cuanto se oculta el sol, con el riesgo constante de lloviznas nocturnas.

La regla de la triple capa

Para mantener la comodidad sin cargar bultos innecesarios, la estructura de vestuario recomendada se divide en tres niveles:

Base fresca: Una camiseta ligera de algodón o material transpirable. Capa intermedia: Una sobrecamisa o sudadera liviana que pueda amarrarse/cargarse cómodamente a la cintura durante el día. Capa exterior impermeable: Una chamarra técnica compacta o rompevientos plegable.

El uso de un bucket hat o gorra cumple una doble función: protección contra los rayos UV durante las primeras horas de show y un acento visual distintivo para tu outfit.

Calzado: la regla de oro

La elección de tenis o calzado muy cómodo debe ser prioridad sobre la novedad. Caminar entre el escenario principal y las zonas secundarias implica recorrer varios kilómetros sobre asfalto y pasto. Un calzado cómodo e impermeabilizado te permitirá bailar durante el set de Gorillaz o correr para alcanzar el escenario Doritos sin comprometer la resistencia física de los días siguientes.



Hidratación, energía y los beneficios del recinto

Ningún itinerario musical se sostiene si el cuerpo se deshidrata. Mantener la vitalidad a lo largo de tres jornadas intensas requiere una estrategia de autocuidado y el aprovechamiento inteligente de la infraestructura:

Agua y alimentos

Termo reutilizable : Llevar un termo vacío al ingresar te permitirá utilizar los puntos de recarga de agua gratuita distribuidos por todo el mapa. Esto no solo optimiza el presupuesto, sino que garantiza hidratación constante.

: Llevar un termo vacío al ingresar te permitirá utilizar los puntos de recarga de agua gratuita distribuidos por todo el mapa. Esto no solo optimiza el presupuesto, sino que garantiza hidratación constante. Moderación y balance : Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua es la pauta esencial para evitar la deshidratación y la fatiga temprana.

: Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua es la pauta esencial para evitar la deshidratación y la fatiga temprana. Protección Solar y Snacks : Aplica bloqueador solar de amplio espectro antes de salir y reaplícalo a mitad de la tarde, incluso si el cielo parece nublado. Un par de barras energéticas en la bolsa resolverán los desfases de horario entre las comidas principales.

: Aplica bloqueador solar de amplio espectro antes de salir y reaplícalo a mitad de la tarde, incluso si el cielo parece nublado. Un par de barras energéticas en la bolsa resolverán los desfases de horario entre las comidas principales. Descansos Programados: Tomar un receso de 15 a 20 minutos sentado sobre el pasto entre actos principales permite recuperar la frecuencia cardíaca y evitar el colapso muscular antes del cierre.

Aprovecha las activaciones

Las marcas patrocinadoras del evento despliegan experiencias integradas que van mucho más allá de la presencia publicitaria. Identificar su ubicación en el mapa es clave para sumar confort a tu visita:

Zonas de descanso y sombras: Espacios patrocinados como las áreas de Nivea o las terrazas de Corona y Corona Cero suelen contar con zonas de sombra, mobiliario para descansar y estaciones de refresco.

Estaciones de carga y Photo Ops: Diversos estantes de marcas ofrecen puntos de recarga para dispositivos móviles y activaciones interactivas con promocionales exclusivos.

Experiencias gastronómicas y espacios especiales: Plataformas como Viva Tent y los espacios de Doritos combinan activaciones sonoras con zonas de consumo rápido.