Lejos de los nombres consagrados que encabezan el Corona Capital como The Strokes, The xx, Twenty One Pilots y Gorillaz, el cartel también reúne proyectos que merecen un espacio en nuestro radar. Entre propuestas de electrónica, indie rock, dream pop y pop alternativo, estos siete actos representan algunas de las apuestas más interesantes para descubrir durante el festival, especialmente en esos momentos entre escenarios que pueden convertirse en el mejor hallazgo del fin de semana.
Siete bandas para seguirles la pista en el Corona Capital 2026
Fcukers
- Cuándo: viernes 20 de noviembre
Desde Nueva York, Fcukers recupera el pulso despreocupado de la música de club de los 90 y los primeros 2000, con bases house, sintetizadores brillantes y coros que parecen hechos para seguirlos. Formado en 2022, el trío encontró rápido un lugar en la conversación alternativa gracias a canciones que privilegian el movimiento sin renunciar a una identidad propia. Su mezcla de indie, dance y pop tiene algo inmediato, pero también suficiente personalidad para no quedarse en una moda pasajera.
Track sugerido: “Bon Bon”.
Baby Queen
- Cuándo: sábado 21 de noviembre
Arabella Latham, artista sudafricana radicada en Londres, convirtió Baby Queen en un vehículo para narrar las contradicciones de crecer, enamorarse y tratar de encontrar un sitio propio en medio del ruido digital. Su sonido cruza pop alternativo, guitarras indie y electrónica de vocación expansiva, mientras sus letras conservan un filo confesional y mordaz. Desde el EP Medicine hasta sus álbumes, ha afinado una voz reconocible, capaz de pasar de la vulnerabilidad al estribillo luminoso sin perder cercanía.
Track sugerido: “Dover Beach”.
Ninajirachi
- Cuándo: domingo 22 de noviembre
La productora australiana Nina Wilson lleva años construyendo un lenguaje propio desde los márgenes de la electrónica, pero su propuesta encontró una nueva dimensión al cruzar el hyperpop con el electro-house y la cultura de internet. Bajo el nombre de Ninajirachi, combina sintetizadores de brillo casi plástico, ritmos acelerados y melodías pop que no temen sonar extrañas. Su trabajo como productora y DJ, además de sus colaboraciones con figuras de la escena electrónica, la coloca entre las voces más inquietas de su generación.
Track sugerido: “iPod Touch”.
Quarters of Change
- Cuándo: sábado 21 de noviembre
Formados en Nueva York en 2017, Quarters of Change crecieron desde los ensayos de preparatoria hasta construir un sonido que recupera la ambición melódica del rock alternativo de los noventa y dos mil. Sus guitarras conviven con sintetizadores, cambios de intensidad y estribillos de vocación expansiva; hay ecos de The Strokes, U2 y The 1975, pero también búsqueda propia. Después de Into the Rift, Portraits mostró una faceta más robusta. Su atractivo está en hacer que el rock de guitarras vuelva a sentirse urgente.
Track sugerido: “Kiwi”.
Good Kid
- Cuándo: domingo 22 de noviembre
El quinteto canadiense Good Kid encontró una ruta poco convencional para crecer: publicó música de forma independiente, cultivó una comunidad alrededor de los videojuegos y convirtió sus canciones en parte del ecosistema de creadores y plataformas digitales. Musicalmente, apuesta por un indie rock veloz, guitarras angulares y melodías compactas que no pierden energía. Su relación con internet no es un accesorio promocional, sino parte de cómo construyó audiencia. En vivo, esa velocidad y sentido melódico prometen un set directo, contagioso y sin demasiados rodeos.
Track sugerido: “From The Start”.
New Constellations
- Cuándo: sábado 21 de noviembre
El dúo de Portland formado por Harlee Case y Josh Smith trabaja desde una zona más atmosférica del indie: dream pop de guitarras luminosas, voces etéreas y melodías que avanzan con calma, aunque esconden una clara vocación de estribillo. Su historia creativa comenzó en la adolescencia, pero New Constellations tomó forma pública con “Hot Blooded”, una canción que encontró una audiencia enorme y abrió camino a su primer álbum, It Comes in Waves. Vale la pena ver cómo trasladan ese paisaje envolvente al escenario.
Track sugerido: “Hot Blooded”.
Model/Actriz
Cuándo: viernes 20 de noviembre
Model/Actriz lleva el noise rock a un terreno físico: guitarras abrasivas, bajos tensos y ritmos que toman prestada la energía del club sin suavizar sus aristas; formado en 2016, el cuarteto de Brooklyn llamó la atención con Dogsbody, un debut que convirtió la fricción y el exceso en una propuesta tan visceral como bailable. Su segundo álbum, Pirouette, amplía ese vocabulario sin domesticarlo. Es una banda para quienes buscan guitarras que incomoden, pero también obligan a moverse.
Track sugerido: “Cinderella”.
¿Nos vemos allá?