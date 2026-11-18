El Corona Capital 2026 está a pocos días de ocurrir, como cada año, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ya estamos listos con los horarios por día para que organices tu itinerario y no te pierdas a tus bandas favoritas.
¿Listos para el Corona Capital 2026? Acá los horarios por días y escenarios
Como recordarás, este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, el festival reunirá a grandes artistas y bandas (muy) esperadas, por ejemplo los headliners, Gorillaz, Twenty One Pilots, Lola Young, The Strokes, en el escenario principal y en diferentes días.
Para que organices bien tus tiempos y aproveches al máximo tu boleto, vale la pena que revises a detalle los horarios por día y escenario para que no te pierdas a esos grandes de la escena musical, pero que también puedas descubrir a otros talentos que recién están saltando a los grandes escenarios.
Horarios del Corona Capital 2026
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
Escenario Corona
• 15:20 – 16:00 | Hot Milk
• 16:40 – 17:20 | Sofia Isella
• 18:10 – 19:00 | CHVRCHES
• 20:25 – 21:30 | Yung Lean
• 23:00 – 01:00 | Gorillaz
Escenario Doritos
• 16:00 – 16:40 | Friko
• 17:20 – 18:10 | Chezile
• 19:00 – 20:10 | The Kooks
• 21:30 – 23:00 | Mumford & Sons
Todos los escenarios
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
Escenario Corona
• 15:20 – 16:00 | Quarters
• 16:40 – 17:20 | Sawyer Hill
• 18:10 – 19:00 | Balu Brigada
• 20:10 – 21:30 | Pierce The Veil
• 23:00 – 01:00 | Twenty One Pilots
Escenario Doritos
• 16:00 – 16:40 | We Are Scientists
• 17:20 – 18:10 | Dope Lemon
• 19:00 – 20:10 | Mother Mother
• 21:30 – 23:00 | The Offspring
Todos los escenarios
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
Escenario Corona
• 15:20 – 16:00 | Ratboys
• 16:40 – 17:20 | Good Kid
• 18:10 – 19:00 | The Black Crowes
• 20:20 – 21:20 | Lola Young
• 23:00 – 01:00 | The Strokes
Escenario Doritos
• 16:00 – 16:40 | Bad Suns
• 17:20 – 18:10 | Manic Street Preachers
• 19:00 – 20:10 | BUNT. (In The Round)
• 21:30 – 22:45 | The xx
Todos los escenarios