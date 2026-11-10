EDC México 2027: De Martin Garrix a Tiësto, así quedó el cartel completo

La cita para los amantes de la electrónica en el Electric Daisy Carnival (nombre real del EDC) será el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como ya te contábamos, esta edición tendrá más de 130 artistas entre los tres días del festival. La propuesta musical contempla diferentes vertientes de la electrónica: house, techno, dubstep, bass, hardstyle, etc.



DJ Tiësto estará presente en el EDC México 2027. (Andreas Rentz/Getty Images)

Artistas que encabezan el cartel de EDC México 2027

Por ejemplo, el house y el tech house estarán presentes en todo el fin de semana con una cuidada selección de artistas, entre ellos: ChaseWest, BOLO, Celice, Colossio y ROA. También se encuentran talentos destacados como Cassian, Galantis y DJ Havey.

Para quienes buscan hard techno y hardstyle, podrán disfrutar de los sets de Alyssa Jolee, NOVAH, Coone, Hannah y Cabizbajo. La presencia de los exponentes del bass y dupstep no se queda atrás: Deadroom, Slander, Freebot, YDG y Jessica Audifred.

Cartel completo de EDC México 2027

Acá te dejamos el cartel completo para que veas todos los artistas que estarán presentes.

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Boletos y precios

La preventa Banamex será este miércoles 11 de noviembre a partir de las 02:00 pm, tiempo centro de México. La venta general será un día después a la misma hora.

Los precios dependerán del abono:

-Abono general: a partir de $4,811.00 pesos.

-Abono Comfort Pass: a partir de $5,832.00 pesos.

-Abono VIP Banamex Plus: a partir de $10,414.00 pesos.