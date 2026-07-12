Después de dos ediciones celebradas durante la primera mitad del año, el Pitchfork Music Festival CDMX cambia de temporada. Del 23 al 27 de septiembre de 2026, el encuentro dedicado a la música alternativa celebrará su tercera edición en México con un formato multisede que volverá a extenderse por distintos espacios de la ciudad y una primera selección de artistas encabezada por American Football, Immasoul, Lido Pimienta y Perfume Genius.
Pitchfork Music Festival CDMX 2026: fechas, sedes, boletos y lo que se sabe de esta edición
Desde su llegada al país, el festival ha construido una identidad distinta dentro del calendario musical. Más que reunir una larga lista de nombres en un solo recinto, Pitchfork propone una experiencia donde la curaduría, el descubrimiento musical y el recorrido por distintos espacios de la ciudad tienen el mismo peso que el cartel.
Un festival para recorrer la ciudad
Pitchfork Music Festival CDMX mantendrá el formato multivenue, distribuyendo su programación entre tres sedes:
- Foro Indie Rocks!
- Orbe
- Casa del Lago
Cada espacio ofrecerá una experiencia distinta. Mientras Foro Indie Rocks! y Orbe concentrarán buena parte de los conciertos principales, Casa del Lago volverá a integrarse a la programación con actividades especiales que complementan la propuesta del festival.
Ese recorrido entre sedes se ha convertido en uno de los rasgos que distinguen a Pitchfork en la Ciudad de México y una de las razones por las que cada edición se vive de manera diferente.
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Los primeros artistas confirmados
Aunque el cartel todavía seguirá creciendo durante las próximas semanas, la primera ronda de anuncios deja clara la dirección artística del festival.
Los primeros nombres confirmados son:
- American Football
- Immasoul
- Lido Pimienta
- Perfume Genius (dúo)
La selección vuelve a combinar proyectos consolidados con propuestas contemporáneas que han encontrado reconocimiento dentro de la música independiente internacional.
En los próximos anuncios se darán a conocer más artistas que completarán la programación de los cinco días.
Boletos: precios y fases
Los Pitchfork Pass ya están disponibles y permiten acceder a la programación del festival.
Pasaporte General
- Blind: $2,400 (agotado)
- Fase 1: $2,650
- Fase 2: $3,150 (vigente)
- Fase 3: $3,700
Pasaporte VIP
- Blind: $3,600 (agotado)
- Fase 1: $4,000 (vigente)
- Fase 2: $4,150
- Fase 3: $4,300
El acceso VIP incluye la entrada a todos los conciertos realizados en Foro Indie Rocks! y Orbe, además de los beneficios correspondientes a esa categoría.
¿Dónde comprar los boletos?
Los boletos están disponibles a través de Fever y también pueden adquirirse sin cargos por servicio en la taquilla del Foro Indie Rocks!, abierta de lunes a domingo, de 13:00 a 21:00 horas.
Esta guía seguirá actualizándose
La tercera edición del Pitchfork Music Festival CDMX apenas comienza a tomar forma. Durante las próximas semanas se revelarán nuevos artistas, la distribución del cartel por sedes, los horarios de cada jornada y las actividades que acompañarán al festival.
En esta guía encontrarás todas las actualizaciones conforme sean anunciadas, desde el cartel completo y la programación diaria hasta los cambios en boletos y la información práctica para planear la experiencia.
El Pitchfork Music Festival CDMX 2026 se celebrará del 23 al 27 de septiembre y volverá a convertir distintos espacios de la capital en el punto de encuentro para una de las propuestas curatoriales más interesantes del circuito internacional de festivales.