Pitchfork Music Festival CDMX 2026: fechas, sedes, boletos y lo que se sabe de esta edición

Desde su llegada al país, el festival ha construido una identidad distinta dentro del calendario musical. Más que reunir una larga lista de nombres en un solo recinto, Pitchfork propone una experiencia donde la curaduría, el descubrimiento musical y el recorrido por distintos espacios de la ciudad tienen el mismo peso que el cartel.

Un festival para recorrer la ciudad

Pitchfork Music Festival CDMX mantendrá el formato multivenue, distribuyendo su programación entre tres sedes:

Foro Indie Rocks!

Orbe

Casa del Lago

Cada espacio ofrecerá una experiencia distinta. Mientras Foro Indie Rocks! y Orbe concentrarán buena parte de los conciertos principales, Casa del Lago volverá a integrarse a la programación con actividades especiales que complementan la propuesta del festival.

Ese recorrido entre sedes se ha convertido en uno de los rasgos que distinguen a Pitchfork en la Ciudad de México y una de las razones por las que cada edición se vive de manera diferente.

Los primeros artistas confirmados

Aunque el cartel todavía seguirá creciendo durante las próximas semanas, la primera ronda de anuncios deja clara la dirección artística del festival.

Los primeros nombres confirmados son:

American Football

Immasoul

Lido Pimienta

Perfume Genius (dúo)

La selección vuelve a combinar proyectos consolidados con propuestas contemporáneas que han encontrado reconocimiento dentro de la música independiente internacional.

En los próximos anuncios se darán a conocer más artistas que completarán la programación de los cinco días.