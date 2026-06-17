Tomándose una noche libre de su 'Together, Together Tour', Harry ofreció una velada memorable en la que mostró una faceta poco conocida de su propuesta artística, con una actuación acompañada por una orquesta completa.

La música de Harry Styles tomó un nuevo camino

Mientras que en 'Kiss All The Time' el cantante nos tiene acostumbrados a los sintetizadores y a sonidos más bailables, en el Royal Festival Hall le dio un giro de 180 grados a su música gracias al acompañamiento de los 50 músicos de la Jules Buckley Orchestra y el House Gospel Choir.

Ante apenas 2,000 espectadores, el cantante británico ofreció uno de los conciertos más íntimos de su carrera, muy lejos de los estadios donde suele actuar frente a decenas de miles de personas.

(Fotografía: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

La velada fue realmente íntima para lo que el cantante está acostumbrado. A diferencia de las 90 mil butacas del Estadio de Wembley, donde actualmente se presenta como parte de su gira, el Royal Festival Hall del Southbank Centre cuenta con apenas 2,000 asientos.

Además, la experiencia se sintió como una auténtica sorpresa para los asistentes. No había un setlist ni indicios de lo que les esperaba, por lo que resultó mágico descubrir que estaban a punto de escuchar la música del cantante de una manera completamente nueva.