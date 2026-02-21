EDC 2026: fechas, sede y experiencia

Más que un nutrido cartel, el festival vuelve a funcionar como una radiografía del pulso electrónico contemporáneo: del psy-techno al trance emocional y del EDM melódico al espectáculo audiovisual futurista.

Esta edición apostará también por una experiencia tecnológica abierta al público que integrará robótica, diseño e innovación, además de tres signature drinks creados exclusivamente para el festival, reforzando su perfil como generador de experiencias inmersivas.

Indira Paganotto llevará el psy-techno contemporáneo al EDC 2026. (Foto: IG @edc_mexico)

5 shows imperdibles del EDC 2026

1. Indira Paganotto

La española representa la fuerza del psy-techno en su versión más contemporánea. Con sets vertiginosos y una estética que mezcla lo tribal con lo futurista, ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes de la nueva generación techno.

2. Diplo

En otro extremo del espectro aparece el productor estadounidense, uno de los consentidos en México, que ha construido una carrera redefiniendo los límites de la música electrónica. Al cruzar pop, hip-hop, dancehall y club, convirtió su nombre en una marca global que trasciende el formato DJ.

3. Zedd

Esa conexión con el gran público también la encarna el DJ que llevó el EDM melódico a la radio global con hits que dominaron la década pasada. Su capacidad para combinar estructura pop con drops festivaleros lo consolidó como uno de los referentes de la electrónica comercial, y sus sets suelen convertirse en momentos colectivos donde miles de asistentes cantan al unísono.

4. Anyma

Desde una perspectiva más conceptual, el músico y productor propone una experiencia distinta. El proyecto de Matteo Milleri fusiona techno melódico con arte digital y visuales futuristas que transforman el escenario en narrativa audiovisual. Más que un DJ set tradicional, su show funciona como instalación inmersiva, redefiniendo la idea de espectáculo electrónico.

5. Above & Beyond

La dimensión emocional del festival la aporta el trío británico que convirtió el trance en un lenguaje de conexión global. A través de su sello Anjunabeats y una comunidad sólida, han construido una cultura basada en la introspección, la euforia compartida y los mensajes que aparecen en pantalla durante sus presentaciones, generando una experiencia casi catártica.

BONUS INFALTABLE: Infected Mushroom

Por su parte, Infected Mushroom encarna la vertiente psicodélica del cartel. Pioneros del psytrance llevado a audiencias masivas, su sonido híbrido —que mezcla electrónica, rock y experimentación— ha influido durante décadas en el underground global. Sus shows, intensos y visualmente desbordados, suelen convertirse en viajes sensoriales de principio a fin.

¿Nos vemos en el Autódromo Hermanos Rodríguez?