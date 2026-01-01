IQOS Curious X Zamna: una colaboración con ritmo e inspiración hacia un futuro sin humo

La edición 2026 del icónico festival de música en esta ciudad de la costa caribeña, no solo marcó una nueva temporada, sino también el arranque de una alianza con IQOS —marca que ofrece un sistema de calentamiento de tabaco—, que busca redefinir cómo se viven los eventos de música e inspirar a los asistentes a un futuro sin humo.

En este primer festival en alianza con IQOS, los asistentes mayores de edad tuvieron la oportunidad de sumergirse en experiencias inmersivas de la marca en un entorno alegre, pero con la esencia que caracteriza a Zamna como sus escenarios integrados a la selva, producción visual de alto nivel y por supuesto la presencia de grandes estrellas como David Guetta, Rufus du Sol en un icónico DJ set y Keinemusik, por mencionar algunos.

A través de la plataforma IQOS Curious X, se ofrecieron espacios perfectos para el descanso entre DJ’s, interacción de primera mano para conocer más sobre la marca e incluso la posibilidad de comprar, personalizar dispositivos y participar en experiencias alineadas con la cultura libre de humo.

De hecho, esto va en línea con la misión de Philip Morris International: hacer que los cigarros se queden atrás.

“Festivales como Zamna son espacios donde ocurre el diálogo y donde el cambio positivo puede realmente echar raíces. Para nosotros en IQOS Curious X, esta alianza es muy importante porque nos permite conectar con una audiencia mucho más amplia de fumadores adultos y usuarios de nicotina de lo que podríamos alcanzar por nuestra cuenta”, explica Leonardo de Alencar, director de productos libres de humo de Philip Morris México.

No solo se trató de una activación tradicional, sino una invitación a un cambio de hábitos en el consumo de nicotina, pues este primer acercamiento en Tulum sienta las bases para una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo del año en distintas ciudades del mundo.

¿Estás listo para el cambio?