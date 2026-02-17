Rüfüs Du Sol regresa a México este 2026: fecha y cómo registrarse a la preventa de fans

No es la primera vez que el trío australiano compuesto por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist visita nuestro país. Como recordarás, también se presentó el año pasado como headliner en el Vive Latino.

También, a inicios de 2026 hizo lo suyo en el famoso festival de electrónica Zamna Tulum en una presentación de más de 4 horas.

Esta vez, la banda conocida por Innerbloom, vuelve a Norteamérica con una extensa gira de verano que también incluye a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, entre otros.

Rufus Du Sol en CDMX

La banda ofrecerá un show único el próximo sábado 4 de julio, como ya te contábamos, en el Estadio GNP Seguros.