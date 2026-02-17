Los rumores eran ciertos… Rüfüs Du Sol regresará a México este 2026 para poner a vibrar y bailar a todos, ahora en la CDMX y no en cualquier recinto: vienen a lo grande para presentarse en el Estadio GNP Seguros. Acá los detalles para que no te los pierdas.
Rüfüs Du Sol regresa a México este 2026: fecha y cómo registrarse a la preventa de fans
No es la primera vez que el trío australiano compuesto por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist visita nuestro país. Como recordarás, también se presentó el año pasado como headliner en el Vive Latino.
También, a inicios de 2026 hizo lo suyo en el famoso festival de electrónica Zamna Tulum en una presentación de más de 4 horas.
Esta vez, la banda conocida por Innerbloom, vuelve a Norteamérica con una extensa gira de verano que también incluye a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, entre otros.
Rufus Du Sol en CDMX
La banda ofrecerá un show único el próximo sábado 4 de julio, como ya te contábamos, en el Estadio GNP Seguros.
Preventa
Si quieres asegurar tu lugar podrás hacerlo a través de la preventa de la banda el martes 24 de febrero a las 11:00 am. Para poder acceder, los fans podrán registrarse en este link a partir de ahora y antes del lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m.
Para comprar en esta preventa no se necesitan códigos. De hecho, el acceso está vinculado a la cuenta de Ticketmaster y no hay reglas para hacer el registro y adquirir los boletos a través de esta preventa.
En el caso de nuestro país, tendrás que sacar tu cartera muy pronto porque la preventa para clientes Banamex será el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 02:00 p .m.
La venta general será un día después, el jueves 26 de febrero a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.