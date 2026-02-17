Publicidad

Rüfüs Du Sol regresa a México este 2026: fecha y cómo registrarse a la preventa de fans

La banda australiana traerá nuevamente lo mejor de su música a nuestro país, esta vez en solitario y a lo grande. Acá todos los detalles.
mar 17 febrero 2026 03:31 PM
Rüfus Du Sol regresa a México este 2026: fecha, sede y cómo registrarse a su preventa de fans
James Hunt y Jon George, miembros de Rüfüs Du Sol. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Los rumores eran ciertos… Rüfüs Du Sol regresará a México este 2026 para poner a vibrar y bailar a todos, ahora en la CDMX y no en cualquier recinto: vienen a lo grande para presentarse en el Estadio GNP Seguros. Acá los detalles para que no te los pierdas.

No es la primera vez que el trío australiano compuesto por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist visita nuestro país. Como recordarás, también se presentó el año pasado como headliner en el Vive Latino.

También, a inicios de 2026 hizo lo suyo en el famoso festival de electrónica Zamna Tulum en una presentación de más de 4 horas.

Esta vez, la banda conocida por Innerbloom, vuelve a Norteamérica con una extensa gira de verano que también incluye a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, entre otros.

Rufus Du Sol en CDMX

La banda ofrecerá un show único el próximo sábado 4 de julio, como ya te contábamos, en el Estadio GNP Seguros.

Preventa

Si quieres asegurar tu lugar podrás hacerlo a través de la preventa de la banda el martes 24 de febrero a las 11:00 am. Para poder acceder, los fans podrán registrarse en este link a partir de ahora y antes del lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m.

Para comprar en esta preventa no se necesitan códigos. De hecho, el acceso está vinculado a la cuenta de Ticketmaster y no hay reglas para hacer el registro y adquirir los boletos a través de esta preventa.

En el caso de nuestro país, tendrás que sacar tu cartera muy pronto porque la preventa para clientes Banamex será el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 02:00 p .m.

La venta general será un día después, el jueves 26 de febrero a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.

