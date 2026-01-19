¡Que comiencen los juegos del hambre! Los días más esperados (y complicados) para ARMY están por llegar. Por supuesto, hablamos de las fechas para la venta de boletos de los conciertos de BTS en México, en el Estadio GNP Seguros y tenemos noticias para ti: ya hay mapa para ver cómo será el escenario.
BTS en México 2026: Así será el escenario 360 grados en el Estadio GNP
Y es que estarán disponibles a partir de este jueves 22 de enero en preventa para los miembros ARMY, así como otra preventa con fechas selectas el viernes 23 y sábado 24 en venta general. Sin embargo, muchas fans de la banda de K-pop se cuestiona cuáles serán los mejores lugares del recinto para verlos.
No te preocupes porque Ocesa había anunciado que la gira contará con un diseño de escenario 360 grados con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva y que coloca a la banda exactamente al centro del estadio además de aumentar la capacidad de personas.
Acá te presentamos el mapa que publicó Ticketmaster para que lo estudies y elijas el mejor lugar disponible:
Los shows de BTS en México forman parte de las primeras presentaciones de su Tour 2026-27. Darán inicio exactamente en Goyang, Corea del Sur, a partir del 9 de abril; luego siguen por Tokio y llegan a Norteamérica para dar conciertos en Florida, Texas y posteriormente a la Ciudad de México.