BTS en México 2026: Así será el escenario 360 grados en el Estadio GNP

Y es que estarán disponibles a partir de este jueves 22 de enero en preventa para los miembros ARMY, así como otra preventa con fechas selectas el viernes 23 y sábado 24 en venta general. Sin embargo, muchas fans de la banda de K-pop se cuestiona cuáles serán los mejores lugares del recinto para verlos.

No te preocupes porque Ocesa había anunciado que la gira contará con un diseño de escenario 360 grados con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva y que coloca a la banda exactamente al centro del estadio además de aumentar la capacidad de personas.