Todo lo que Taylor Swift toca se convierte en oro y eso se refleja en sus ventas. La artista estadounidense es, por cuarto año consecutivo y por sexta ocasión, la que más álbumes vendió en todo el mundo en 2025, según informó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés).
Taylor Swift lo vuelve a hacer: es la artista con más ventas por cuarto año consecutivo
El logro histórico de Taylor Swift como la artista con más ventas globales
En su último reporte, la organización reconoce a los artistas con mejores cifras en ventas de álbumes y sencillos durante todo el año natural e incluye ediciones físicas, descargas digitales y streaming.
“El reconocimiento a Taylor Swift como Artista Global del Año por sexta ocasión es un logro histórico”, dijo Victoria Oakley, CEO de la IFPI en un comunicado. “La Lista Global de Artistas de la IFPI está compuesta por artistas destacadas de todo el mundo y también representa a los equipos y el compromiso a largo plazo detrás de cada lanzamiento”.
La cantautora de 36 años supera a supergrupos de K-pop, como Stray Kids, y artistas norteamericanos como los canadienses Drake y The Weeknd.
En octubre del año pasado, Taylor Swift lanzó The Life of a Showgirl, el álbum número 12 de su carrera , que registró la mejor semana de estreno del año y la mejor de toda su carrera.
El top 10 de artistas que más álbumes vendieron en 2025
La IFPI reveló la lista completa de los artistas que más álbumes vendieron a lo largo del año pasado y destaca Bad Bunny en el quinto puesto, por delante de Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter o Lady Gaga.
Estos son los diez artistas que más álbumes vendieron en 2025:
- Taylor Swift
- Stray Kids
- Drake
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Billie Eilish
- Lady Gaga