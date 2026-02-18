El logro histórico de Taylor Swift como la artista con más ventas globales

En su último reporte, la organización reconoce a los artistas con mejores cifras en ventas de álbumes y sencillos durante todo el año natural e incluye ediciones físicas, descargas digitales y streaming.

“El reconocimiento a Taylor Swift como Artista Global del Año por sexta ocasión es un logro histórico”, dijo Victoria Oakley, CEO de la IFPI en un comunicado. “La Lista Global de Artistas de la IFPI está compuesta por artistas destacadas de todo el mundo y también representa a los equipos y el compromiso a largo plazo detrás de cada lanzamiento”.

The Life of a Showgirl registró la mejor semana de estreno de la carrera de Taylor Swift. (Foto: Tibrina Hobson/Getty Images)

La cantautora de 36 años supera a supergrupos de K-pop, como Stray Kids, y artistas norteamericanos como los canadienses Drake y The Weeknd.

En octubre del año pasado, Taylor Swift lanzó The Life of a Showgirl, el álbum número 12 de su carrera , que registró la mejor semana de estreno del año y la mejor de toda su carrera.

El top 10 de artistas que más álbumes vendieron en 2025

La IFPI reveló la lista completa de los artistas que más álbumes vendieron a lo largo del año pasado y destaca Bad Bunny en el quinto puesto, por delante de Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter o Lady Gaga.

Estos son los diez artistas que más álbumes vendieron en 2025: