Los rumores ya se confirmaron: Harry Styles anunció una gira internacional que incluye Ciudad de México. Como parte de la promoción de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco Occassionally, el cantante británico realizará el tour Together Together por algunas pocas ciudades del mundo.
‘Together Together’, la nueva gira de Harry Styles
El tour incluirá 50 fechas entre mayo y diciembre de 2026 distribuidas en siete ciudades del mundo, incluida una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de nueva York, que serán las únicas presentaciones que tendrá en Estados Unidos.
Las ciudades que visitará son:
- — Ámsterdam
- — Londres
- — São Paulo
- — Ciudad de México
- — Nueva York
- — Melbourne
- — Sidney
Además, en cada una de las ciudades, tendrá como invitados especiales a distintos artistas internacionales reconocidos, como Shania Twain, Jamie xx y, en el caso de CDMX, Jorja Smith.
Conciertos de Harry Styles en México: fechas y venta de boletos
Harry Styles tendrá dos conciertos en CDMX: el 31 de julio y el 1 de agosto, en el Estadio GNP Seguros.
La venta de boletos será a través de Ticketmaster y, como es habitual, tendrá una preventa Banamex que inicia el 28 de enero, mientras que la venta general será el jueves 29 de enero a las 11:00 horas.
El nuevo disco de Harry Styles, Kiss All The Time. Disco Occasionally , incluye 12 canciones y será lanzado el próximo 6 de marzo, mientras que el primer sencillo se estrenará a nivel mundial este 22 de enero a las 19:00 horas de CDMX.