‘Together Together’, la nueva gira de Harry Styles

El tour incluirá 50 fechas entre mayo y diciembre de 2026 distribuidas en siete ciudades del mundo, incluida una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de nueva York, que serán las únicas presentaciones que tendrá en Estados Unidos.

Las ciudades que visitará son:

— Ámsterdam

— Londres

— São Paulo

— Ciudad de México

— Nueva York

— Melbourne

— Sidney

Además, en cada una de las ciudades, tendrá como invitados especiales a distintos artistas internacionales reconocidos, como Shania Twain, Jamie xx y, en el caso de CDMX, Jorja Smith.