Barry Manilow revela que tiene cáncer y cancela todos sus conciertos

El intérprete de “Copacabana” hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. “Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas".

Manilow, de 82 años, agregó que, a pesar de que ya había superado la bronquitis y ya estaba de vuelta en el escenario de Westgate Las Vegas “mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética sólo para asegurarse de que todo estaba bien. La resonancia magnética descubrió un punto canceroso en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpado".



El ganador del Grammy incluyó en su publicación el nuevo calendario de sus conciertos y dijo que espera sentirse mejor en febrero, ya que su tratamiento no requiere radiación ni quimioterapia, "sólo sopa de pollo y reposiciones de I Love Lucy", escribió Manilow, en referencia a una comedia de televisión estadounidense.

Barry Manilow, sus éxitos a través de 60 años de carrera

Manilow, cuyos éxitos incluyen canciones como "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without You", tiene una carrera de más de 60 años.

El cantante estudió teatro musical en el New York College of Music y en la Juilliard School y, además de compositor, ha trabajado en películas, espectáculos de Broadway y series de televisión.



Por ejemplo, actuó en la película Hellboy II: El ejército dorado y en los programas de televisión Family Guy y Will y Grace.

En 1964, Manilow se casó con Susan Deixler, su novia de la preparatoria, pero el matrimonio duró poco. No fue sino hasta 2017 que habló por primera vez sobre sus preferencias sexuales y de su relación de casi 40 años con su mánager y marido Garry Kief a quien conoció en 1978 y se casó en 2014. En su momento, aclaró que no quería decepcionar a sus fans, en su mayoría mujeres, si hubiera hecho público que es gay.