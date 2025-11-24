Todo sobre la gira de J Balvin en México: sedes, fechas, preventa…

El intérprete de éxitos como Downtown —en colaboración con Anitta—, La canción —con Bad Bunny—, entre otros, cerró con broche de oro el Coca-Cola Flow Fest 2025 con el anuncio de sus presentaciones en las principales ciudades del país.

Fechas de la gira

Anota las fechas en tu agenda porque al menos, hasta el momento, tendrá tres presentaciones:

14 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

17 de mayo de 2026 en la Arena VFG (Guadalajara)

20 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey (Monterrey)

Preventa

Los boletos para sus shows estarán disponibles por etapas:

La preventa Banamex Beyond inicia el martes 25 de noviembre a partir de las 09:00 am; la de Artist Fan Presale será ese mismo día de 1:00 pm a 11:50 pm.

La preventa Banamex Elite iniciará al siguiente día, el miércoles 26 a las 09:00 am; mientras que la preventa general Banamex será el jueves 27 a las 11:00 am.

La venta general será el viernes 28 de noviembre a las 11:00 am.

J Balvin dejó a todos sus fans emocionados tras su presentación como headliner en el Coca-Cola Flow Fest 2025, en donde ofreció un show con himnos globales como Reggaetón, I Like It, Con Altura, Doblexxó y muchos más.