Papá de Amy Winehouse demanda a amigas de la cantante

Mitchell Winehouse asegura que el dinero recaudado debería haber ido a la familia y a la fundación dedicada a la memoria de la cantante británica, por lo que inició un proceso judicial que está en proceso de revisión por el Tribunal Superior de Londres.

¿Qué pasó con las amigas de Amy Winehouse demandadas por el papá de la cantante?

El papá de la artista acusa a Naomi Parry, exestilista de la estrella, y a Catriona Gourlay, exroomie de la cantante, de apropiarse de bienes materiales de Amy Winehouse.

Henry Legge, abogado de Mitchell, asegura que, entre noviembre de 2021 y mayo de 2023, Naomi y Catriona subastaron unos 150 objetos que pertenecieron a la intérprete de “Back to Black”, incluidos los vestidos que llevó durante su última gira en junio de 2011 antes de su muerte. Por todos estos objetos se calcula que las mujeres han obtenido unos 972,000 dólares.

Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años, por una intoxicación alcohólica accidental.

Mitch Winehouse asegura que dos amigas de su hija, la cantante Amy Winehouse, subastaron sus pertenencias sin permiso. (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images for NARAS)

En la demanda, Mitchell Winehouse asegura que pensaba ser el único propietario de esos objetos y que, por lo tanto, debería haber recibido las sumas recaudadas gracias a su venta a través de la casa de subastas Julien’s , con sede en Los Ángeles.

A las personas que iban a pujar en la subasta se les informó que 30% de los ingresos se destinarían a la Amy Winehouse Foundation.

El abogado de Catriona Gourlay, Ted Loveday, la cantante prestó o regaló la mayoría de esos objetos a ambas mujeres, aunque no existe una prueba tangible al respecto. "Si una joven de 19 años da una bufanda o unos pendientes a su amiga, nadie firma un contrato", argumentó el abogado, resaltando la "generosidad" de Amy.

¿Cómo conoció Amy Winehouse a las amigas que subastaron sus objetos?

Catriona Gourlay y Naomi Parry conocieron a Amy Winehouse a principios de los 2000, antes de que la cantante se convirtiera en una estrella mundial.

Naomi Parry, quien con el tiempo se convirtió en su estilista, creó algunos de sus atuendos de escena más conocidos, incluido el Bamboo Dress, que llevó en su última gira y que fue vendido en 2021 por 243,200 dólares.

El vestido que Amy Winehouse usó en su última presentación pública fue subastado por Julien's Auctions en noviembre de 2021 por la amiga de la cantante, Catriona Gourlay. (Foto: Frederic J. Brown | AFP)

Mientras que Catriona Gourlay fue roomie de la cantante británica.

La abogada de Naomi Parry, Beth Grossman, señaló ante el jurado la diferencia de riqueza entre Mitchell Winehouse, que reconoció ser multimillonario gracias a la herencia de su hija, y las dos mujeres.

Según la demanda, Mitchell Winehouse inicialmente llegó a un acuerdo amistoso con las dos mujeres, ofreciéndoles entregar el 30% de las ganancias obtenidas, pero ante la negativa de ellas, decidió acudir a los tribunales y ahora les reclama el monto total de las ventas, de casi un millón de dólares, según la estimación de sus abogados.