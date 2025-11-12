El ranking recién publicado posiciona “Thriller”, su canción más famosa, en el lugar 10 y posiciona al cantante, quien murió en 2009, en el único artista de la historia dentro de los 10 primeros lugares en sesenta años. Sí, en los 70, 90, 90, 2000, 2010 y 2020, distintas obras de Jackson han destacado en la lista de éxitos.

“Thriller”, que fue la canción número 4 en el Hot 100 de 1984, sigue siendo uno de sus grandes éxitos. Solo Andy Williams, que a lo largo de su vida grabó 43 álbumes (18 de estos de oro y tres de platino), tenía un logro similar al de Michael Jackson, pues algunas de sus canciones –sobre todo “It’s the most wonderful time of the year”– se posicionaron en el top 10 por cinco décadas (50s, 60s, 70s, 2010 y 2020).

Michael Jackson. (Foto: Vince Bucci/Getty Images)

La primera vez que el Rey del Pop alcanzó el primer lugar de los Hot 100 de Billboard como solista fue en noviembre de 1971, con “Got to be there”, su canción debut. Este logro de seis décadas en el top 10 de uno de los rankings musicales más famosos del mundo, solo incluye sus éxitos como solista, puesto que cuando tenía 11 años y era parte de los Jackson 5 entró con sus hermanos a la lista en diciembre de 1969 con la canción “I want you back”.

Por su parte, “Thriller” tuvo un empuje particular durante la temporada de Halloween, pues entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre alcanzó los 14 millones de reproducciones en streaming (un aumento de 57%), 9.3 millones de reproducciones en radio en Estados Unidos.

Además, esta canción estuvo 26 semanas en el Hot 100, haciéndola su canción más exitosa en los rankings de Billboard.

