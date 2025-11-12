Publicidad

Música

Michael Jackson sigue haciendo historia con 6 décadas en los charts de Billboard

El Rey del Pop es el primer y único artista de la historia en entrar al ranking Hot 100 durante seis décadas.
mié 12 noviembre 2025 10:51 AM
Foto de Michael Jackson en un concierto en Nueva Zelanda en 1996, durante su gira HIStory, con un traje dorado en el escenario.
Michael Jackson es el único artista de la historia cuyas canciones han entrado al chart Hot 100 de Billboard. (Foto: Phil Walter/Getty Images)

Pasan los años y Michael Jackson no cede su trono. El Rey del Pop se convirtió en el primer (y único) artista en entrar al chart del Billboard Hot 100 por seis décadas consecutivas, demostrando que la corona todavía es suya.

El ranking recién publicado posiciona “Thriller”, su canción más famosa, en el lugar 10 y posiciona al cantante, quien murió en 2009, en el único artista de la historia dentro de los 10 primeros lugares en sesenta años. Sí, en los 70, 90, 90, 2000, 2010 y 2020, distintas obras de Jackson han destacado en la lista de éxitos.

“Thriller”, que fue la canción número 4 en el Hot 100 de 1984, sigue siendo uno de sus grandes éxitos. Solo Andy Williams, que a lo largo de su vida grabó 43 álbumes (18 de estos de oro y tres de platino), tenía un logro similar al de Michael Jackson, pues algunas de sus canciones –sobre todo “It’s the most wonderful time of the year”– se posicionaron en el top 10 por cinco décadas (50s, 60s, 70s, 2010 y 2020).

Foto de Michael Jackson en un concierto especial en 2002 vestido de camisa roja y traje, corbata y sombrero en color negro.
Michael Jackson. (Foto: Vince Bucci/Getty Images)

La primera vez que el Rey del Pop alcanzó el primer lugar de los Hot 100 de Billboard como solista fue en noviembre de 1971, con “Got to be there”, su canción debut. Este logro de seis décadas en el top 10 de uno de los rankings musicales más famosos del mundo, solo incluye sus éxitos como solista, puesto que cuando tenía 11 años y era parte de los Jackson 5 entró con sus hermanos a la lista en diciembre de 1969 con la canción “I want you back”.

Por su parte, “Thriller” tuvo un empuje particular durante la temporada de Halloween, pues entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre alcanzó los 14 millones de reproducciones en streaming (un aumento de 57%), 9.3 millones de reproducciones en radio en Estados Unidos.

Además, esta canción estuvo 26 semanas en el Hot 100, haciéndola su canción más exitosa en los rankings de Billboard.

