Sí, el nuevo video de Lady Gaga fue grabado en Xochimilco, específicamente en la conocida Isla de las Muñecas, y lo dirigió el propio Tim Burton, con quien trabajó durante el rodaje de Merlina, algo que ella misma ya había adelantado.

La cantante y actriz visitó México en abril de este año como parte de su gira y en ese periodo fue que se grabó el videoclip.

La historia de la Isla de las Muñecas en Xochimilco

La Isla de las Muñecas es una famosa chinampa que se encuentra en los canales de Xochimilco, al sur de CDMX, con más de 2,500 muñecas colgadas en los árboles o clavadas en bases de madera distribuidas en el lugar, lo que le da un aire espeluznante.

La mayoría de las muñecas están descuidadas, rotas o son tan viejas que el paso del tiempo las ha dejado sin cabello u ojos, además que las que tienen ropa está sucia o rota.

Alrededor de esta isla hay distintas leyendas sobre su origen, pero la más aceptada tiene nombre y apellido: Julián Santana, un agricultor que al terminar su jornada laboral tenía la afición de recolectar muñecas que encontraba abandonadas por la ciudad y que se instaló en la chinampa.

La historia dice que Santana –quien murió en 2011– comenzó a recoger los juguetes cuando halló una muñeca flotando en los canales unos días después de que una niña muriera ahogada al quedar atrapada por las raíces de los lirios y con el tiempo todos los juguetes recolectados comenzó a colgarlos en la isla y el paso de los años le dio la estética espeluznante que tiene hoy.

"The Dead Dance" se grabó en la Isla de las Muñecas, una chinampa de Xochimilco. (Foto: YouTube Lady Gaga)

Bien, ahora conoces la historia detrás del lugar en el que Lady Gaga grabó en abril el video “The Dead Dance” en Xochimilco, dirigido por Tim Burton.