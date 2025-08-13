‘The Life of a Showgirl’ ya tiene fecha de lanzamiento (y lista de canciones)

La cantante, que anunció su nuevo álbum en el último capítulo de New Height, el pódcast que conducen Travis y Jason Kelce, publicó hoy en sus redes sociales la fecha de lanzamiento, la lista de canciones y la estética del material.

‘The Life of a Showgirl’: todo lo que se sabe

Fiel a su estilo, Taylor Swift reveló en sus cuentas de redes sociales la portada del nuevo álbum en una combinación de tonos verdes pasteles, pero la tipografía anaranjada brillante, en señal de que su nueva era será de este color.

ESTA ES LA PORTADA DEL ÁLBUM:

Taylor Swift reveló la portada de su nuevo álbum. (Foto: @taylorswift)

Además de la propia Taylor Swift, la producción de The Life of a Showgirl está a cargo de Max Martin y Shelback, productores con quienes ha trabajado en álbumes anteriores como Red, 1989 y Reputation; precisamente por este equipo de producción se espera que el nuevo material sea un regreso a su distintivo pop.

El nuevo álbum se lanzará el próximo 3 de octubre en todas las plataformas de streaming, y el material físico ya se encuentra disponible para preordenar.

LISTA DE CANCIONES DEL NUEVO DISCO DE TAYLOR SWIFT

Ya se conocen la lista completa de las canciones del disco, y en total serán 12 (sí, el mismo número de álbum”.

Los nombres son:

1. “The Fate of Ophelia”

2. “Elizabeth Taylor”

3. “Opalite”

4. “Father Figure”

5. “Eldest Daughter”

6. “Ruin the Friendship”

7. “Actually Romantic”

8. “Wi$h Li$t”

9. “Wood”

10. “Cancelled!”

11. “Honey”

12. “The life of a Showgirl”, en colaboración con Sabrina Carpenter

Canciones de 'The Life of a Showgirl'. (Foto: @taylorswift)

Los colores de todas las eras de Taylor Swift

Sí, cada era (es decir, cada álbum) tiene un color distintivo que las swifties conocen a la perfección. Estos son por orden:

Taylor Swift, verde menta.

Fearless, dorado.

Speak Now, ciruela.

Red, rojo.

1989, turquesa.

Reputation, negro.

Lover, rosa.

Folklore, gris.

Evermore, crema.

Midnights, azules metálicos.

The Life of a Showgirl, anaranjado con destellos.