“He estado llorando de alegría desde que supe que esto realmente está sucediendo. Ahora puedo decir las siguientes palabras: Toda la música que he hecho… ahora… me pertenece”, anunció la cantante en una carta dirigida a todas sus fans y publicada en su sitio oficial.

Y ahora, después de que Taylor Swift estuvo los últimos años regrabando las versiones originales de sus álbumes, ahora todo su trabajo es nuevamente de ella.

Esto es especialmente importante puesto que el éxito de las grabaciones originales continuaban generando ganancias, pero no para ella.

¿Qué dice la carta que Taylor Swift publicó?

Esta es la carta que Taylor Swift publicó anunciando que recuperó el control de su trabajo. (Foto: web site oficial de Taylor Swift)

Esta es la carta de Taylor Swift completa traducida al español:

Estoy intentando ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es un caos desorganizado. Constantemente me preguntaba cuándo, por qué y cómo tendría la oportunidad de contarte esto. Me aferraba a ello, lo intentaba, pero se me caía. Casi dejé de pensar que podría suceder después de 20 años de esperar a que me dieran una recompensa y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado. He estado llorando de alegría en intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. Ahora de verdad puedo decir estas palabras:

Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí.

Y todos mis videos musicales.

Todas las películas de conciertos.

El arte y la fotografía de los álbumes.

Las canciones inéditas.

Los recuerdos. La magia. La locura.

Cada era.

El trabajo de toda mi vida.

Decir que este es el sueño de una superestrella hecho realidad es, en realidad, decir poco. Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que lo regrabé y lo publiqué meticulosamente una y otra vez, llamándolo “Taylor’s Version”. El apasionado apoyo que han brindado a esos álbumes y canciones a lo largo de los años dio vida al Eras Tour, y eso es lo que me hace volver ahora. Les agradezco enormemente que me hayan ayudado a reencontrarme con el arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora.

Todo lo que siempre he deseado era la oportunidad de trabajar lo suficiente para poder comprar mi música directamente, sin condiciones, ni sociedades, con completa autonomía. Estaré por siempre agradecida a Shamrock Capital por ser las primeras personas en ofrecerme esto. La forma en que manejaron cada acercamiento ha sido honesta, justa y respetuosa. Este fue un acuerdo de negocios para ellos, pero realmente me hizo sentir que también vieron lo que significa para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi escritura y mis sueños de décadas. Estoy por siempre agradecida. Mi primer tatuaje debería ser un gran logo de Shamrock en el centro de mi frente.

Lo sé, lo sé, ¿qué pasa con Rep TV (Reputation Taylor’s Version)? En honor a la transparencia: no he regrabado ni una cuarta parte de ese álbum. Reputation fue grabado en un momento muy específico de mi vida y continuamente golpeo una señal de ‘Alto’ cuando intento rehacerlo. Todo el desafío, el anhelo de ser comprendida mientras me sentía malentendida a propósito, esa esperanza desesperada, ese sarcasmo y picardía nacidos de la vergüenza. Para ser completamente honesta, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no podría mejorar rehaciéndolo. Ni la música, ni las fotos, ni los videos. Así que sigo posponiéndolo. Llegará el momento (si les gusta la idea) para incubar las canciones inéditas de ese álbum. Mi primer álbum (Taylor Swift) ya está rehecho y en verdad me encanta cómo suena. Esos dos álbumes todavía podrían tener su momento de resurgir cuando sea el momento correcto, si es que es algo que a ustedes les emocione. Pero si eso pasa, no será desde un lugar de tristeza y anhelo de lo que desearía tener. Ahora será desde un espacio de celebración.

Me siento extremadamente alentada por el diálogo que esta saga ha reavivado en la industria de la música entre artistas y fans. Cada vez que alguna nueva artista y me dice que por esta pelea negociaron sus propias grabaciones originales en su contrato, recuerdo lo importante que fue para todos que esto sucediera. Gracias por su curiosidad ante un tema que se enseñaba como algo demasiado centrado en la industria de la música como para una discusión más amplia. Nunca sabrán cuánto significa para mí que les haya importado. Cada pequeño detalle contó y terminamos aquí.

Gracias a ti, a tu buena voluntad, a tu trabajo en equipo y a tu valentía, las mejores cosas que alguna vez fueron mías… finalmente lo son.

Eufórica y asombrada,

Taylor