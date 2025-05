El dress code para ver a Pitbull en vivo es todo menos lo que imaginas

No es broma, o bueno… inició como una broma de internet que se hizo realidad y ahora en los conciertos del cubano los seguidores usan un disfraz del mismísimo Pitbull.

Así se visten los fans para ver a Pitbull en vivo

Desde hace unos meses, cuando Mr. Worlwide inició su gira actual Party After Dark, en los shows es común ver a fans usando bald caps –una especie de gorras o disfraces de calvicie–, camisas blancas, trajes elegantes oscuros y lentes de sol.

La cosa inició como una broma en TikTok y poco a poco se ha convertido en una especie de dress code para acudir a sus conciertos, tanto así que no ha pasado desapercibido para el propio Pitbull quien constantemente se muestra divertido en el escenario al ver a sus fans viéndose como él.

El disfraz de Pitbull se ha hecho común durante los conciertos del cantante. (Foto: TikTok)

Y es que si ves los videos de sus conciertos en Londres o diferentes ciudades de Estados Unidos, hay una especie de “océano de camisas blancas y cabezas calvas” y las publicaciones en redes sociales se etiquetan con un Get Ready With Me para ver a Pitbull en concierto.

¿Qué dice Pitbull sobre el disfraz?

En sus presentaciones, Pitbull ha dejado muy claro que disfruta mucho esta tendencia que sus fans han viralizado y responde con muchísimo entusiasmo cuando ve a las multitudes calvas.

Nunca había visto a tanta gente hermosa, sexy y calva reunida en un solo lugar. Pitbull durante el concierto en Londres en febrero

Por ejemplo, el 21 de febrero pasado, durante el concierto que ofreció en el O2 Arena de Londres, el cantante agradeció a sus seguidores su apoyo y que se sumaran a la tendencia.

“Quiero dar un agradecimiento especial a todos los que llegaron con gorros calvos esta noche. Es increíble verlo y sentirlo.

¿Cuándo viene Pitbull a México?

El cantante se presentará en el escenario principal del Tecate Emblema este sábado/domingo por la noche. El show (que promete bastante) iniciará a las 00:00 y terminará a la 1:30 horas del domingo 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.