Bahidorá, RIMON y Olivia Rodrigo en lo mejor de la semana

Olivia Rodrigo por fin trae Guts World Tour a México

La cantante estadounidense presentará su más reciente tour en la CDMX el próximo 2 de abril. Los boletos en preventa estarán disponibles el próximo 19 de noviembre.

Linkin Park, la banda de Mike Shinoda regresa a la capital mexicana

Sí, es tu momento. Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain llegan al país para todos esos fans que esperaban con el anhelo de la banda de nu metal. Éxitos como Bleed It Out y Breaking The Habit reventarán el Estadio GNP Seguros el próximo 31 de enero.

La preventa inicia el 18 de noviembre de 2024.

Nina Kraviz cierra con bombo y platillo el cartel de Bahidorá 2025

Al ritmo de 'Bailando', la afamada DJ estará completando la experiencia perfecta. Morelos será invadido por el talento de la disc jokey rusa.

HOVB se uné a Trópico y el cierre de año cada vez se pone mejor

Después de un concierto de lujo en Guadalajara, el duo vienés regresa a México para completar el arriesgado cartel que encabeza Belanova, Channel Tres y Seth Troxler

Tres días de fiesta que ahora están al 3x2, corre por tus entradas.

La reseña de la semana

RIMON - 'Children Of The Night'

⭐⭐⭐⭐

Rimon, de origen etíope-eritreo y criada en Ámsterdam y ahora con base en Estados Unidos, ha convertido el caos de su vida itinerante en una fuente de calma y fortaleza. Children of the Night, su álbum debut, refleja esta capacidad para redefinir el concepto de hogar mientras atraviesa continentes, ciudades y emociones. Su estilo único fusiona R&B, neo-soul y pop, transportándonos a los mundos que ha creado a lo largo de su corta pero esperanzadora trayectoria.

Este trabajo aborda un momento crucial en su vida: un cuestionamiento sobre el sacrificio constante para crecer. Como ella misma comentó en una entrevista: “He pasado toda mi vida adulta poniéndome en situaciones incómodas para aprender y avanzar, pero también implica renunciar a cosas simples que me hacen feliz, como el tiempo en familia. Ahora me pregunto: ¿qué me da felicidad realmente?”. Este replanteamiento se refleja en canciones cargadas de poesía y profundidad emocional, como 'Go Crazy' y 'Make Money' con Mereba, que muestran distintas facetas de su arte. En Children of the Night, RIMON captura la esencia de la noche como un espacio para resolver dudas internas y urgentes, donde la melancolía y la esperanza coexisten. Con una producción sonora envolvente y con un par de colaboraciones que enriquecen su propuesta, sobre todo la que tiene con Dylan Sinclair, este álbum no solo es una gran propuesta, sino una invitación a explorar nuestras propias sombras. Su mensaje y su música consolidan a RIMON como una de las voces más cautivadoras y sinceras de una nueva generación en el R&B.

Peace Out!