Pa'l Norte 2025: lineup, fechas, boletos y todo lo que debes saber

¿Dónde es el Pal Norte?

Como ya es tradición, el festival se realizará en Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, ahora los próximos viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de abril del 2025.

Lineup del Tecate Pal Norte 2025

Sabemos que lo primero que necesitas saber para convencerte de que es un festival I M P E R D I B L E es el lineup, y agárrate porque los headliners son artistas de talla grande.

Para el primer día entre las bandas más esperadas se encuentran Green Day, Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers y Gesaffelstein. Para el segundo día no te puedes perder a Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes, The Black Keys y Benson Boone y muchos más.

Y para cerrar con broche de oro se presentarán Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Charli XCX, Garbage, Parcels, entre otros.

Cartel completo del Pa'l Norte 2025. (Cortesía)

Precio de los boletos

La entrada General cuesta $4,670 pesos; la entrada General+ (que incluye baños exclusivos en zona general) tiene un costo de $5,815 pesos, mientras que el Ascendente cuesta $7,435 pesos y el VIP $9,800 pesos.

Estos precios son de la Fase 1 más cargos por servicio. Puedes consultar todos los detalles de cada acceso aquí .

¿Cuándo salen a la venta?

Los boletos estarán disponibles a partir del 5 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. Adquiérelos aquí .