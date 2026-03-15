Premios Oscar 2026: Los discursos más memorables de la ceremonia

"Pedir perdón por el mundo que dejamos"

Paul Thomas Anderson, después de una larga carrera y nominaciones, recibió el premio a Mejor Guión Adaptado con One Battle After Another, cuyo argumento ha trabajado en al menos dos décadas. Esta película sigue a un padre que busca rescatar a su hija en un mundo rodeado de violencia, de venganza y de lucha política.

No es de sorprender que, dada a las temáticas, el director estadounidense dedicó la obra a sus hijos, a manera de disculpa por las condiciones del mundo en el que van a crecer, pero también quiere mostrar que pueden ser personas que pueden devolver la esperanza.

Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar Paul Thomas Anderson

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson recibe el Oscar al Mejor Guion Adaptado por "One Battle After Another" durante la 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)

“Pero también para motivar motivarlas, motivarlos a que se conviertan en la próxima generación que nos vuelven decentes y que tienen sentido común”.

Anderson ha tenido que esperar mucho para recibir una estatuilla, nada más y nada menos que 28 años, cuando fue nominado a Mejor Guion Original con Boogie Nights. Pero esta noche no solo se llevó un premio, también se llevó a el principal Mejor Película y Mejor Dirección. Aparte, la cinta se llevó el reconocimiento de Mejor Edición y Sean Penn como Mejor Actor de Reparto.

“Si el mundo ve habitaciones vacías, este sería un país distinto”

En Mejor Corto Documental, la Academia reconoció el trabajo de Joshua Seftel por All the Empty Rooms, una cinta que explora las habitaciones vacías de estudiantes que murieron por tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, él no protagonizó el discurso. Cedió el espacio a la madre de Jackie, una niña de 9 años que falleció durante estos eventos.

“La violencia con armas es la causa número uno de muertes de adolescentes y niños y pensamos que si el mundo puede ver sus habitaciones vacías, este sería un país distinto”.

“Paremos estas guerras”

Mr. Nobody Against Putin no solo se llevó el premio a Mejor Película Documental, sino que obtuvo el reconocimiento a su valentía para mostrar cómo se vive la guerra entre Rusia y Ucrania cuando los gobiernos controlan su percepción, y cómo “se pierde tu país”.

Pavel Talankin, profesor y protagonista del filme, tomó el micrófono para reflexionar que durante cuatro años, en lugar de mirar al cielo a buscar estrellas y pedir un deseo, en muchos lugares, al alzar la vista están las bombas y drones de la guerra.

En el nombre de nuestro futuro, en el nombre de todos los niños: paremos estas guerras. Pavel Talankin

Esta no fue la única ocasión para pedir el alto a los conflictos. A nada de presentar el premio a Mejor Película de No Habla Inglesa, lo primero que dijo Javier Berdem fue "No a la guerra" y sí a una "Palestina Libre".