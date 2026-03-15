Premios Oscar 2026: Los discursos más memorables de la ceremonia

Este domingo Hollywood se vistió de gala para la esperada entrega de los Premios Oscar 2026, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense. Sin duda, una ocasión perfecta para hablar de lo que significa el cine como arte, como industria y como motor de mensajes sociales.
Durante la 98º edición de los Oscar, destacaron los temas como la familia, el cambio, la esperanza y la guerra.
Durante la entrega al Oscar a Mejor Corto Live Action, que tuvo ganador doble, Natalie Musteata agradeció a la Academia por premiar a Two People Exchanging Saliva, una película “rara, gay, queer” y realizada por un equipo donde las mujeres y la diversidad destacaron.
Sin embargo, el mensaje poderoso se lo llevó Alexandre Singh, codirector. A pesar de que ya le habían apagado el micrófono, se mantuvo para decir que las películas también pueden cambiar el alma de las personas.
Esto es por qué hacemos películas. Porque creemos que el arte puede cambiar el alma de las personas. Quizá tome diez años, pero podemos cambiar a la gente. Y también el teatro y el ballet. Y también el cine.
Alexandre Singh
Esto último, como “guiño guiño” a los comentarios polémicos que dijo Timothée Chalamet.
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"Pedir perdón por el mundo que dejamos"
Paul Thomas Anderson, después de una larga carrera y nominaciones, recibió el premio a Mejor Guión Adaptado con One Battle After Another, cuyo argumento ha trabajado en al menos dos décadas. Esta película sigue a un padre que busca rescatar a su hija en un mundo rodeado de violencia, de venganza y de lucha política.
No es de sorprender que, dada a las temáticas, el director estadounidense dedicó la obra a sus hijos, a manera de disculpa por las condiciones del mundo en el que van a crecer, pero también quiere mostrar que pueden ser personas que pueden devolver la esperanza.
Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar
Paul Thomas Anderson
“Pero también para motivar motivarlas, motivarlos a que se conviertan en la próxima generación que nos vuelven decentes y que tienen sentido común”.
Anderson ha tenido que esperar mucho para recibir una estatuilla, nada más y nada menos que 28 años, cuando fue nominado a Mejor Guion Original con Boogie Nights. Pero esta noche no solo se llevó un premio, también se llevó a el principal Mejor Película y Mejor Dirección. Aparte, la cinta se llevó el reconocimiento de Mejor Edición y Sean Penn como Mejor Actor de Reparto.
“Si el mundo ve habitaciones vacías, este sería un país distinto”
En Mejor Corto Documental, la Academia reconoció el trabajo de Joshua Seftel por All the Empty Rooms, una cinta que explora las habitaciones vacías de estudiantes que murieron por tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, él no protagonizó el discurso. Cedió el espacio a la madre de Jackie, una niña de 9 años que falleció durante estos eventos.
“La violencia con armas es la causa número uno de muertes de adolescentes y niños y pensamos que si el mundo puede ver sus habitaciones vacías, este sería un país distinto”.
“Paremos estas guerras”
Mr. Nobody Against Putin no solo se llevó el premio a Mejor Película Documental, sino que obtuvo el reconocimiento a su valentía para mostrar cómo se vive la guerra entre Rusia y Ucrania cuando los gobiernos controlan su percepción, y cómo “se pierde tu país”.
Pavel Talankin, profesor y protagonista del filme, tomó el micrófono para reflexionar que durante cuatro años, en lugar de mirar al cielo a buscar estrellas y pedir un deseo, en muchos lugares, al alzar la vista están las bombas y drones de la guerra.
En el nombre de nuestro futuro, en el nombre de todos los niños: paremos estas guerras.
Pavel Talankin
Esta no fue la única ocasión para pedir el alto a los conflictos. A nada de presentar el premio a Mejor Película de No Habla Inglesa, lo primero que dijo Javier Berdem fue "No a la guerra" y sí a una "Palestina Libre".
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Autumn Durald es la primera mujer en ganar a Mejor Fotografía
Aunque Sinners no fue la mayor ganadora de la noche, sin duda lo fue Autumn Durald, quien recibió el Oscar a Mejor Fotografía por dicha película. ¿Por qué fue la mayor ganadora? Por ser la primera cineasta en ser reconocida en esta categoría, un hecho histórico para estas premiaciones.
Me siento muy honrada de estar aquí y quiero que todas las mujeres en esta sala se pongan de pie porque siento que yo no podría estar aquí sin ustedes.
Autumn Durald
Golden ilumina de dorado a los Oscar
Posiblemente la canción más famosa de Kpop Demon Hunters, y también la ganadora a Mejor Canción Original, Golden rodeó con el “hammond” dorado en todo el escenario.
En el discurso, Ejae representó a todas y todos los fans del kpop que han sido señalados por escuchar este género.
Es una locura. Creciendo, la gente se burlaba de mi porque me gustaba el kpop, pero ahora todos cantan nuestra canción.
Ejae
Se mostró orgullosa y mencionó que el premio no es sobre el éxito, sino a la resistencia.