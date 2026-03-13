¿Por qué se les llama Oscar a los premios de la Academia?

Pero antes, recordemos que los Oscar 2026 promete grandes momentos, entre la red carpet en la que desfilarán grandes estrellas, discursos emotivos y la entrega de estatuillas a proyectos y actores que lo dieron todo en cada momento.

Los nominados a la categoría a Mejor Película son Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Trail Dreams.

Ahora sí, ¿por qué se llama premio Oscar?

El nombre oficial es Premio de la Academia al Mérito (Academy Award of Merit), pero la estatuilla es mejor conocida mundialmente por su apodo Oscar, sin embargo el origen no es del todo claro.

Una historia popular cuenta que Margaret Herrick, bibliotecaria y eventual directora ejecutiva de la Academia, pensaba que la estatuilla se parecía a su tío Oscar y lo comentó, por lo que a partir de ese momento los integrantes de la Academia comenzaron a llamarla así.

Fue en 1939 que la Academia empezó a utilizar este apodo de manera oficial.

La estatuilla Oscar es el galardón de mayor reconocimiento mundial y es un símbolo del logro cinematográfico.