Stranger Things 5: a qué hora se estrena la segunda parte de la última temporada

Estreno de Stranger Things 5 parte 2

Los hermanos Duffer y Netflix anunciaron que la temporada 5 de Stranger Things se estrenaría en tres partes entre noviembre y diciembre de este año y, de hecho, el último episodio se podrá ver en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá, dándole un cierre cinematográfico a una de las historias insignia de la plataforma.

En esta temporada 5, los habitantes de Hawkins siguen conmocionados por la apertura de los portales entre el mundo real y el Upside Down y nuestro equipo favorito de adolescentes se reúne nuevamente para rastrear, encontrar y matar a Vecna que ha desaparecido sin dejar rastro.

Como ya habrás visto en la primera parte, existe una complicación extra: el gobierno estadounidense ha declarado que el pueblo estará en cuarentena, lo que sirve para intensificar la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse.

¿Cuándo y a qué hora sale el capítulo final?

Según informó Netflix, Stranger Things 5 Vol. 2 se estrena este miércoles 24 de diciembre a las 19:00 horas de la Ciudad de México y, como la primera parte, también se compone por cuatro capítulos.

Los personajes clave de la temporada

Por supuesto, tenemos a nuestro elenco principal (y más querido) compuesto por:

Once (Eleven/Jane Hopper), interpretada por Millie Bobby Brown.

Jim Hopper, interpretado por David Harbour.

Joyce Byers, interpretada por Winona Ryder.

Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard.

Dustin Henderson, interpretado por Gaten Matarazzo.

Lucas Sinclair, interpretado por Caleb McLaughlin.

Will Byers, interpretado por Noah Schnapp.

Max Mayfield, interpretada por Sadie Sink.

Nancy Wheeler, interpretada por Natalia Dyer.

Jonathan Byers, interpretado por Charlie Heaton.

Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

Robin Buckley, interpretada por Maya Hawk.

Vecna (Henry Creel), interpretado por Jamie Campbell Bower.

Pero en Stranger Things 5 nuevos personajes han surgido y otros secundarios han tomado una nueva relevancia, haciendo que la historia se torne aún más interesante. Así que ojo con los siguientes personajes clave:

Erica Sinclair, la hermana menor de Lucas , interpretada Priah Ferguson.

, interpretada Priah Ferguson. Karen Wheeler, mamá de Mike, Nancy y Holly , interpretada por una extraordinaria Cara Buono.

, interpretada por una extraordinaria Cara Buono. Dr. Kay, una científica que es jefa en la base militar, interpretada por Linda Hamilton.

interpretada por Linda Hamilton. Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy y cuyo personaje adquiere una importancia clave en el desarrollo de la historia y los planes de Vecna (interpretada por Nell Fisher).

y cuyo personaje adquiere una importancia clave en el desarrollo de la historia y los planes de Vecna (interpretada por Nell Fisher). Derek Turnbow, el odioso compañero de Holly quien también es un objetivo de Vecna y lo interpreta Jake Connelly.

Así que... ¿listo para el estreno de Stranger Things 5 Vol. 2?