'Zootopia 2' arrasa en la taquilla global y marca nuevo récord en China

Casi la mitad de los ingresos de taquilla de la película desde el miércoles hasta el domingo procedieron de China, rompiendo una tendencia de las películas de Hollywood a terminar por detrás de las películas de producción local.

La recaudación de 272 millones de dólares convirtió a Zootopia 2 en la película de animación de Hollywood más taquillera en China, superando el récord establecido por la primera Zootopia en 2016.

También en los cines, el musical cinematográfico de Universal Pictures Wicked: For Good se hizo con 92,2 millones de dólares en todo el mundo en su segundo fin de semana, lo que eleva su total a 393,3 millones de dólares después de 10 días.

Zootopia 2 recaudó 156 millones de dólares de su total mundial en Estados Unidos y Canadá, lo que la convierte en líder de la taquilla nacional. La película, ambientada en una ciudad de animales, cuenta la historia de una conejita policía, a la que pone voz Ginnifer Goodwin, y su compañero zorro, al que pone voz Jason Bateman.

Los próximos estrenos incluyen la tercera película de James Cameron, "Avatar", justo antes de Navidad.