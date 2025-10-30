TRÁILER: ‘Scream 7’ presenta su primer adelanto y ya tiene fecha de estreno

Pero primero lo primero. Recordemos que esta serie de cintas ha sido muy bien recibida por el público, pues Scream 6 encabezó la taquilla norteamericana en su primer fin de semana en marzo de 2023.

Ahora, en esta entrega Neve Campbell le dará vida nuevamente a la protagonista orginal Sydney Prescott. “Hola, Sidney”, un simple saludo a través de una llamada telefónica nos deja ver que el pasado aún persigue a Prescott.

De qué trata

En la tranquila ciudad donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, un asesino con la máscara de Ghostface aparece para desatar el caos. Los peores temores de Prescott se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo.

Decidida a protegerla a ella y su familia, deberá enfrentarse a los fantasmas de su pasado para detener el ciclo de violencia y al derrame de sangre de una vez por todas. ¿Lo logrará?

Fecha de estreno

Aparta la fecha porque Scream 7 llegará a las salas de cine el próximo 26 de febrero de 2026.

Elenco

Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos.

Tráiler oficial