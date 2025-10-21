Como parte del estreno de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por la cineasta mexicana María José Cuevas, el Zócalo se convertirá nuevamente en el escenario para reunir a cientos de personas a escuchar el icónico concierto del cantante.

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo: fecha y hora

Al ser parte del estreno de la docuserie, la proyección de este concierto incluirá tomas nunca antes vistas del archivo personal del propio Divo de Juárez y no solo eso, también estará disponible material fotográfico nunca antes visto en la estación de Metro Bellas Artes a partir del 27 de octubre y del jueves 30 en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora.

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en el Zócalo capitalino el próximo 8 de noviembre a las 20:00 horas y, por supuesto, como todas las actividades del lugar, será gratuito.

Mientras que la serie documental, para la que se tuvo acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluidos videos que él mismo filmaba (le encantaba llevar una cámara de video consigo), se estrenará el 30 de octubre en Netflix.

Esta docuserie consta de cuatro episodios y es una investigación tan íntima como reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre su vida desde el inicio de su carrera artística y hasta su muerte, lo que nos da una mirada nunca antes vista del cantante más querido de México. Algo que destaca muchísimo es que la directora de este trabajo cinematográfico es María José Cuevas, responsable de producciones potentes como Bellas de Noche y La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas.