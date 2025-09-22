Pedro Pascal y ‘baby Yoda’ vuelven en el trailer de ‘The Mandalorian and Grogu’

La película sigue la historia del Mandaloriano interpretado por el actor chileno-estadounidense, y es la primera de esta galaxia en particular que inició como serie del universo de la Guerra de las Galaxias .

Esta producción ya había sido anunciada por Disney, cuando en enero del año pasado informaron que sería una de las películas en las que ya estaban trabajando y que tiene como fecha de estreno el próximo 22 de mayo de 2026.

Por supuesto, veremos a Pedro Pascal como The Mandalorian acompañado por Baby Yoda (aunque en realidad se llama Grogu) y el elenco se complementa con la espectacular Sigourney Weaver como una experimentada pilota de guerra y Jeremy Allen White como el hijo del famoso Jabba the Hutt, entre otros.

En el trailer de The Mandalorian and Grogu vemos a Mando y al pequeño Grogu observando a lo lejos la entrada a una fortaleza vigilada por Stormtroopers, seguido de algunos momentos en los que se les ve peleando con robots y series de distintas especies; además, es notorio que “Baby Yoda” ya tiene un mayor control de La Fuerza.

“Amo contar historias ambientadas en el vasto mundo que George Lucas creó. La posibilidad de traer al Mandalorian y sus aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”, dijo el director Jon Favreau sobre esta nueva película.

MIRA EL TRAILER DE LA PELÍCULA:

En la línea temporal de la Guerra de las Galaxias, la historia del Mandaloriano tiene lugar justo después de la caída del Imperio en Star Wars: Return of the Jedi, y sigue a Din Djarin (Pedro Pascal), un Mandaloriano –del planeta Mandalore–, cuya fama es legendaria por ser un experimentado y valiente cazador. Aunque en un inicio debe “entregar” al pequeño Grogu, una criatura con una gran sensibilidad de la misma especie que el Maestro Jedi Yoda, pronto forman una conexión que los hace trabajar juntos.

Además de dirigir la película, Favreau también produce esta película de Lucasfilm.